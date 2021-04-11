طبيب البوابة: 6 طرق سهلة لحرق 100 سعرة حرارية

فقدان الوزن عملية مرهقة. بقدر ما ترضينا النتائج ، فإن الرحلة إلى الوزن المثالي تكون متعبة ومرهقة...

من اتباع الأنظمة الغذائية التقييدية إلى اللجوء إلى إجراءات اللياقة البدنية المكثفة ، يدخل الكثير في عملية فقدان الوزن. في حين أنه قد يكون من الصعب أن تكون دائمًا على المسار الصحيح ومواكبة نظام اللياقة البدنية ، فإليك بعض الطرق المخادعة والفعالة لحرق 100 سعرة حرارية.

اشتري مشترياتك من البقالة

يعد الذهاب لشراء البقالة جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية. ومع ذلك ، بدلاً من اللجوء إلى وسائل النقل المختلفة ، حاول المشي لشراء البقالة ، يمكنك على الفور التخلص من حوالي 100 سعرة حرارية والحفاظ أيضًا على جسم صحي.

المشي في مراكز التسوق

في بعض الأحيان قد يكون من المفيد مجرد المشي في مراكز التسوق والتعرف على احدث موضة الملابس والأدوات الإلكترونية المفضلة لديك. نصف ساعة من المشي سوف ترفه عنك وتساعدك أيضًا على حرق 100 سعرة حرارية.

نظف منزلك

النظافة من الإيمان. ولكن يبدو أيضًا أنه مفتاح لحرق السعرات الحرارية الزائدة. يمكن أن يساعدك تنظيف منزلك لمدة 25 دقيقة على حرق 100 سعرة حرارية ، والتي يمكن أن تساعد أيضًا في عملية إنقاص الوزن على المدى الطويل.

الرقص

الرقص هو أفضل طريقة للتخلص من بعض الكيلوجرامات. إنها واحدة من أفضل أشكال تمارين القلب وتعمل العجائب لبرنامج إنقاص الوزن. لذلك ، قم بتنظيم حفلة رقص مع أصدقائك أو عائلتك واستمر في ذلك لحرق بعض السعرات الحرارية.

القيام بنزهة بعد الوجبة

إذا كنت تتطلع إلى التخلص من بعض السعرات الحرارية ولكن لا تجد الوقت لممارسة الرياضة أو التمرين ، فيمكنك القيام بنزهة بعد الوجبة. لن يساعدك ذلك على هضم الطعام بشكل أفضل فحسب ، بل سيساعدك أيضًا على حرق 100 سعرة حرارية إلى أقصى حد.

العلاقة الحميمة

حسنًا ، إذا كنت تريد حرق 100 سعرة حرارية بصحبة شريكك ، فيمكنك دائمًا تخصيص بعض الوقت لممارسة الحب. لا يؤدي الجماع إلى تحسين الدافع الجنسي فحسب ، بل سيساعدك أيضًا على تنشيط الدورة الدموية في كل جسمك.

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