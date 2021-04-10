لماذا تعتبر أزهار الكرز اليابانية أحدث موضة في عالم الجمال الطبيعي؟

أزهار الكرز هي زهرة تنمو من شجرة البرقوق. يشير اليابانيون عمومًا إلى أشجار الكرز المزهرة ، وليس أشجار الكرز الصالحة للأكل. والتي تعتبر الزهرة الوطنية لليابان، وأحدث موضة في عالم الجمال...



كيف تساعد البشرة؟

زهر الكرز غني جدًا بمضادات الأكسدة وله خصائص إصلاح طبيعية للبشرة. هذا ليس كل شيء ، فهي غنية بالأحماض الدهنية الأساسية وتداوي الحواجز الطبيعية للبشرة للحصول على بشرة ناعمة ورقيقة.

إنه مضاد للشيخوخة وكذلك عامل طبيعي لتفتيح البشرة. يحتوي نبات أزهار الكرز أيضًا على عوامل مضادة للجليكشن تعزز تكوين الكولاجين في الخلايا الليفية.

كما أنه يحتوي على خصائص طبيعية مضادة للالتهابات تساعد في مكافحة التصبغ غير المتكافئ.

كيف يمكنك استخدامها؟

يمكنك استخدام الزهور في شكلين - مستخلص زيت أو مسحوق. وكل ما عليك فعله هو وضع الزيت أو البودرة الممزوجة بالماء على وجهك كل يوم، وانتظر حدوث السحر!

فوائد لا تصدق لأزهار الكرز اليابانية للعناية بالبشرة :

1. غنية بمضادات الأكسدة

غنية بمضادات الأكسدة وتساعد على تطهير الجسم من الشوائب والملوثات التي تضر الجلد. إنها تساعد على التخلص من الجسيمات الضارة بالجلد، مما يجعلها ناعمة ونضرة.

2. خصائص مضادة للالتهابات

تم العثور على أزهار الكرز لها خصائص مضادة للالتهابات، وهي رائعة لتخفيف الاحمرار والتهيج. إذا كانت بشرتك حساسة أو كنت عرضة للكثير من الاحمرار والتهيج، فإن دمج منتج للعناية بالبشرة مملوء بالساكورا في روتينك هو أمر مثالي بالتأكيد. أيضًا، تساعد خصائصه الإضافية المهدئة والمتجددة في هذا الصدد.

3. يكافح علامات الشيخوخة

يمكنهم حتى قمع السموم التي تسرع شيخوخة الجلد. أنها تعزز تخليق الكولاجين لزيادة مرونة الجلد وتحسين النعومة. ومن ثم، فإن منتجات العناية بالبشرة هذه رائعة لمكافحة الشيخوخة، ولكن أيضًا في معالجة البشرة الباهتة والتالفة.

4. يساعد في فرط التصبغ

يمكن لمستخلصات أزهار الكرز أن تخفف فرط التصبغ وتوضح الجلد غير المتساوي. في الواقع، فعاليته قريبة جدًا من فيتامين ج وتثبط إنتاج الميلانين المفرط للحصول على مظهر جلدي أكثر إشراقًا وأقل بقعًا. يمكن لأزهار الكرز أيضًا إصلاح بشرتك وفرط التصبغ

5. إصلاح الجلد التالف

البحث عن منتجات مستوحاة من أزهار الكرز أكثر فائدة. فهو غني بالأحماض الدهنية الأساسية، ويصلح الحواجز الطبيعية للبشرة لتعزيز نعومة البشرة ونضارتها.

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