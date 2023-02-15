طبيب البوابة: 6 علاجات للشفاء من الحساسية الموسمية

البوابة - تعتبر الحساسية الموسمية من أكثر أنواع الحساسية إزعاجاً فهي تظهر كل عام في نفس الوقت وبأعراض متشابهة من أبرزها سيلان الأنف ، والعطس المتكرر، وحتى حكة العين وتؤثر على أنشطتنا اليومية.

في معظم الأوقات ، ينصحك البعض بتناول العسل المحلي لزيادة المناعة ضد حبوب اللقاح في منطقتك، ولكن لا تنس أن هناك علاجات منزلية أخرى يمكن أن تخفف من هذه المشكلة الموسمية تعالوا نتعرف عليها:

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علاجات طبيعية من منزلك

عصير الحمضيات

تحدث معظم أنواع الحساسية الموسمية ما بين فصلي الربيع والصيف عندما يكون الطقس دافئًا ومشمسًا. إذا كنت تريد الخروج واستنشاق الهواء النقي دون القلق من أعراض الحساسية الموسمية، ننصحك بتناول عصير الحمضيات. الحمضيات ستنعشك وتحسن نظام المناعة لديك بسبب فيتامين سي الذي تحتوي عليه ثمار الحمضيات.

الأطعمة الحارة

يعد تناول الأطعمة الحارة والتوابل أيضًا علاجًا فعالاً للحساسية الموسمية لأنها يمكن أن تساعد في ترقيق المخاط بحيث يمكنك التخلص منه بسهولة. أضف بعض التوابل إلى أطباقك مثل الثوم والفلفل الحار والزنجبيل والبصل والقرفة للحصول على هذه القوة الإضافية.

مزيج التفاح والجوز

علاج طبيعي آخر يمكن أن يقضي على الحساسية الموسمية هو مزيج التفاح والجوز. يمكن أن يساعد تناول الجوز يوميًا في التخفيف من أعراض الحساسية لأنها تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم ، والتي من المعروف أنها تقلل السعال والصفير ، وفيتامين E الذي يمكن أن يعطي دفعة لجهاز المناعة لديك والتي يمكن أن تحميك من الحساسية. من ناحية أخرى ، يحتوي التفاح على مادة الكيرسيتين التي يمكن أن تقلل من إنتاج الهيستامين. ستحتاج إلى نصف كوب من الجوز وتفاحة واحدة. قطع الجوز والتفاح إلى أحجام متوسطة وتناولها كوجبة خفيفة.

خل التفاح

يجب أن تأخذ خل التفاح أيضًا إذا كنت تريد أن تقول وداعًا للحساسية الموسمية. جرب خلط ملعقة كبيرة من الليمون الطازج مع ملعقة كبيرة من خل التفاح ونصف ملعقة صغيرة من العسل الخام المحلي واخلطهم جيدًا. خذ هذا الخليط ثلاث مرات في اليوم للتخفيف من الحساسية الموسمية في أي وقت من الأوقات.

شاي القراص والنعناع

غالبًا ما يتم نسيان نبات القراص عندما يتعلق الأمر بالعلاجات المنزلية ، ولكن قد تتفاجأ من مدى فائدته عندما يتعلق الأمر بمعالجة الحساسية الموسمية ، وكذلك التهاب المفاصل ، وحتى ارتفاع ضغط الدم. من ناحية أخرى ، يمكن للنعناع أن يمنع الالتهاب في نظامك وبالتالي يمنع الحساسية من التسبب. اخلط ملعقة صغيرة من أوراق نبات القراص ، وملعقة صغيرة من النعناع المجفف والليمون والعسل لمذاق إضافي ، و 8 أونصات من الماء واشربه. ستشعر بالراحة من الحساسية.

هذه مجرد أمثلة قليلة حول كيفية إيقاف الحساسية الموسمية. أفضل جزء هو أن هذه كلها آمنة للاستخدام ، لذا جربها واعرف أي منها يناسبك.

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