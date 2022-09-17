طبيب البوابة: 6 علامات أنك تواعد مريضاً بالكذب عندما تظهر مؤشرات مزعجة في علاقتك ، قد يكون الوقت قد حان لإعادة تقييم قرارك في أن تكون في مثل هذه العلاقة. إذا كانت لديك شكوك مستمرة تغرق عقلك حول شريكك ، فحاول أن تفهم ما إذا كان يخونك أو يكذب عليك. قد يكون هناك احتمال كبير أن يكون شريكك شخصًا غير صادق. قد تكون هناك بعض العلامات المؤكدة التي تشير إلى أنك تواعد شخصاً مريضاً بالكذب.

طبيب البوابة: 6 علامات أنك تواعد مريضاً بالكذب

راقبه جيداً وتأكد من هذه العلامات:

يخفي أدق التفاصيل

قد تشعر أنك غير مدرك لأدق التفاصيل في حياة شريكك لأنه ناجح تمامًا في إخفاء أصغر التفاصيل. في معظم الأوقات ، ينتهي بك الأمر بالتعرف على تفاصيل يوم شريك حياتك من أشخاص آخرين.

يحاول تجنب المواجهات

سوف يتجنبون مواجهتك بأي ثمن. الأشخاص الكاذبون المرضيون لا يتحدثون في المواقف التي تظهر فيها أخطائهم. سيحاولون تغيير مسار الموقف وإلقاء اللوم عليك.

حقائقهم تتغير باستمرار

لن يلتزموا بوجهة نظر واحدة. ستلاحظ أن قصصهم تتغير باستمرار كل دقيقة حيث يحاولون إخفاء أخطائهم من خلال طرح الأعذار أو السيناريوهات التي لا يكون فيها خطأهم على الإطلاق.

لا يمكن الاعتماد عليهم

ستجد أنه لا يمكنك الاعتماد على شريكك على الإطلاق وعندما تحدث المواقف عندما تحتاج إلى دعمهم ، فإنها تختفي وتتركك معلقًا. يجب أن يكون الشريك قادرًا على الوقوف بجانبك ومساعدتك في أصعب الأوقات. سيحاول الكاذب فقط إخفاء آثاره بسبب عدم تمكنه من مساعدتك.

يروون قصص الآخرين على أنها قصصهم الخاصة

إذا كان شريكك مهووسًا برواية قصص الآخرين على أنها قصصهم ، فهذه علامة رئيسية على أنك تواعد كاذبًا مرضيًا. قد يبدو الأمر غير ضار في البداية ولكن شريكك الذي يقدم نسخة مختلفة من نفسه ليس بصحة جيدة على الإطلاق.

متلاعبون

شريكك كاذب مرضي إذا استخدم تقنيات تلاعب لإغرائك لتقول "نعم" لأشياء معينة. سيحاولون جعلك تشعر بالسوء أو حتى ابتزازك لفعل أشياء من أجلهم. سيحاولون جعلك تبدو الشخص السيئ في العلاقة.

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