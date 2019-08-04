طبيب البوابة: 6 فوائد لشرب الماء بانتظام

الماء هو أساس كل شيء حي. إنه لبنة بناء كل خلية موجودة في الجسم. حوالي 60 في المئة من جسم الإنسان يتكون من الماء ، ولذا فهو ضروري لوجود الحياة. يقوم الماء بترطيب المفاصل ، وتوصيل الأكسجين الى جميع أنحاء الجسم ، وتنظيم درجة حرارة الجسم ، كما يساعد على الهضم ، ويطرد السموم من الجسم ويساعد بعدة طرق أخرى.

للبقاء في صحة جيدة ، من المهم شرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء يوميًا. في الوقت نفسه ، من المهم شرب الماء في الأوقات المناسبة من اليوم لجني أقصى الفوائد.

في ما يلي 6 فوائد لشرب الماء لكي تظل بصحة جيدة:

1. عندما تستيقظ في الصباح

ابدأ يومك بشرب كوب من الماء في الصباح. هذا سوف يساعد على إزالة السموم من الجسم وسوف ينشطك طوال اليوم. اشرب الماء العادي أو الدافئ ، ولكن تجنب استهلاك الماء البارد في الصباح.

2. قبل الوجبة

شرب الماء قبل الوجبة سيجعلك تشعر بالشبع ويمنعك من الإفراط في تناول الطعام. إن تناول كوب من الماء قبل 30 دقيقة من تناولك للوجبة سوف يساعد على ايقاظ براعم التذوق ويرطب بطانة المعدة. كما أنه يمسح بقايا الأذواق من الأطعمة والمشروبات السابقة.

3. عندما تكون جائعًا

أحيانًا نشعر بالجوع عندما تشعر بالعطش. لذا ، إذا كنت جائعًا بين تناول الوجبات ، تناول كوبًا كبيراً من الماء لمعرفة ما إذا كنت تعاني بالفعل من الجفاف.

4. قبل وبعد التمرين

للوقاية من الجفاف، من المهم أن تستهلك 2-3 أكواب من الماء قبل وبعد جلسة التمرين. هذا سوف يساعد أيضا في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم. لكن لا تشرب الكثير من الماء في فترة زمنية قصيرة ، لأن هذا سيؤدي إلى تقلصات في المعدة.

5. عندما تكون مريضا

يفضل زيادة استهلاك المياه عندما تشعر بالمرض. لن يؤدي ذلك إلى ترطيب الجسم فحسب، بل سيزيل السموم من الجسم ويساعدك على التعافي بشكل أسرع.

6. عندما تكون متعبا

إذا كنت تشعر بالتعب وليس لديك الوقت الكافي للراحة ، فقم بصب كوب من الماء على نفسك. قد لا تكون على دراية بهذا ، لكن التعب هو علامة أخرى على الجفاف. إن شرب الماء سيعطي دفعة قوية لعقلك حتى لو لم تغلق عينيك لفترة من الزمن.