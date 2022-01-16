طبيب البوابة: 6 مسموحات خلال الصيام المتقطع يعد الصيام المتقطع حاليًا أحد أكثر الطرق الغذائية المتبعة لفقدان الوزن أو الحصول على صحة جيدة. تكمن شعبيته في سهولة اتباع الأساليب وحرية تضمين جميع المجموعات الغذائية في النظام الغذائي دون تقطيع أي مجموعة محددة. سبب آخر للشهرة الهائلة لهذا الاتجاه هو أن طريقة الصيام يمكن أن تقترن بسهولة بنظام غذائي آخر، والذي يُعتقد أنه يوفر فوائد مزدوجة. يتناوب النمط الغذائي بين فترتي الأكل والصيام حيث يكون الجزء الأكثر أهمية هو الصيام بشكل صحيح لجني كل الفوائد المذهلة لهذه العادة الغذائية.

طبيب البوابة: 6 مسموحات خلال الصيام المتقطع

ماذا تعرف عن مسموحات الصيام المتقطع

إذا كنت تصوم لمدة 16 أو 14 ساعة ، فلا يجب أن تتناول أي شيء يحتوي على سعرات حرارية ، فقد تفطر وتفطر كل ما تبذلونه من جهد. إليك ما يمكنك تناوله عند الصيام.

طبيب البوابة: 6 مسموحات خلال الصيام المتقطع

1. الماء

أثناء الصيام ، لا يُسمح لك بتناول أي طعام صلب لأنه يمكن أن يتسبب في عودة جسمك إلى حالة التغذية ، والتي تستمر لساعات حتى ينهار جسمك ويهضم طعامك. يعمل الصيام المتقطع على مفهوم أنه عندما لا يشارك جسمك في عملية هضم الطعام ، فإنه يركز كل طاقته على شفاء نفسه. يساعد على زيادة التمثيل الغذائي وزيادة كفاءة الأعضاء وحرق الدهون. عندما تستهلك الماء فإنه لا يؤثر على نسبة السكر في الدم أو مستوى الأنسولين ويبقى جسمك في حالة الصيام.

طبيب البوابة: 6 مسموحات خلال الصيام المتقطع

2. القهوة السوداء

خلال فترة الصيام ، ينصب التركيز الأساسي على عدم استهلاك أي سعرات حرارية لبدء عملية الهضم. لكن في بعض الحالات ، قد يكون لديك القليل من السعرات الحرارية لمنع الجفاف والسيطرة على الجوع. يمكن أن تكون القهوة السوداء بدون سكر خيارًا ممتازًا للمشروبات لمن يتبعون صيامًا متقطعًا. الشيء الوحيد هو عدم المبالغة في ذلك. عند إضافة القهوة السوداء إلى النظام الغذائي ، التزم بكوبين فقط منها.

طبيب البوابة: 6 مسموحات خلال الصيام المتقطع

3. شاي الأعشاب

من عيوب تناول القهوة السوداء أنها يمكن أن تجعلك متوتراً بعد فنجان أو كوبين. إذا كنت تريد تجنب نوبات القلق ، فاستبدل فنجان قهوتك بشاي الأعشاب. إنها مهدئة وتساعد على كبح جماح الجوع. عند الصيام ، قد يكون لديك الزنجبيل أو الكركديه حيث سيساعد كلاهما في الحفاظ على مستويات الطاقة لديك ، والحفاظ على هدوئك واهتمامك وتركيزك طوال فترة الصيام.

طبيب البوابة: 6 مسموحات خلال الصيام المتقطع

4. ماء الليمون

يُسمح أيضًا بماء الليمون العادي مع عصير الليمون فقط عند اتباع طريقة الصيام المتقطع. يحتوي المشروب على صفر سعرات حرارية تقريبًا. يمكن أن يساعدك تناول كوب أو كوبين من مشروب الليمون عند اتباع الصيام المتقطع على حرق الدهون والحد من الجوع.

طبيب البوابة: 6 مسموحات خلال الصيام المتقطع

5. خل التفاح المخفف

يُفضل أيضًا خلط ملعقة كبيرة من خل التفاح (ACV) في كوب من الماء عند اتباع نظام الصيام المتقطع. يخفف العصير المخمر بحيث لا يسبب الحموضة. يمكن أن تكون ملعقتان كبيرتان من خل التفاح يوميًا في كوب من الماء مشروبًا ممتازًا لمن يتبعون صيامًا متقطعًا. يمكن أن يجعل الصيام أكثر احتمالا.

طبيب البوابة: 6 مسموحات خلال الصيام المتقطع

6. مرق العظام

يحتوي مرق العظام على بعض السعرات الحرارية والدهون ولا ينصح به عند اتباع نظام الصيام المتقطع. يمكن أن يكون ممتازًا لأولئك الذين يرغبون في أن يكونوا مرنين قليلاً مع قواعد الصيام الخاصة بهم. يمكن أن تضع الدهون جسمك في حالة الكيتوزية ، حيث يبدأ حرق الدهون المخزنة في الجسم لإنتاج الطاقة. يوصى به لمن هم صيام 16-18 ساعة لأنه يمكن أن يمنع الجفاف.

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