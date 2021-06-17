طبيب البوابة: 6 مفاهيم خاطئة عن المعادن والفيتامينات

أصبحت الفيتامينات والمعادن أكثر شيوعًا اليوم من أي وقت مضى، بسبب جائحة فيروس كورونا...

طبيب البوابة: 3 مجموعات فيتامينات ومعادن مثالية لصحة جيدة

يُقترح تناول الفيتامينات المتعددة جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي صحي للحفاظ على مناعة قوية ومنع الإصابة بعدوى فيروس كورونا. لكن هل هذه المكملات صحية للجسم؟ هل تساعد حقًا في تعزيز مناعتنا؟

6 مفاهيم خاطئة عن المعادن والفيتامينات

خرافة 1: الفيتامينات المتعددة يمكن أن تحل محل الطعام الطبيعي

الحقيقة: بغض النظر عن جودة الفيتامينات المتعددة التي تستهلكها ، لا يمكنها أبدًا أن تحل محل طعامك. في الواقع ، من الطرق الجيدة للحفاظ على صحة الجسم تناول طعام صحي. ينصح بتناول الفيتامينات المتعددة فقط عندما يكون الجسم غير قادر على الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية من وجباتك اليومية أو إذا كنت تتعافى من مرض يتطلب تغذية إضافية.

خرافة 2: الفيتامينات والمعادن تجعلك بصحة جيدة بسرعة فائقة

الحقيقة: الفيتامينات المتعددة ليست حبوب سحرية ، وبالتالي لا يمكنها أن تجعلك بصحة جيدة بين عشية وضحاها. لا يوجد شيء في الكون يمكنه بناء مناعتك في يوم واحد. لا يمكن الحصول على مناعة قوية إلا باتباع روتين صحي ثابت.

خرافة 3: كلما زادت كمية الفيتامينات التي تستهلكها ، كان ذلك أفضل

الحقيقة: الزيادة في أي شيء أمر سيء ، وكذلك الأمر بالنسبة لأقراص الفيتامينات. يحتاج جسمك إلى كل العناصر الغذائية بكمية معينة. قد يؤدي استهلاك الكثير من أي فيتامين إلى حدوث تسمم في الجسم.

خرافة 4: الفيتامينات المتعددة ليس لها أي آثار جانبية

الحقيقة: في بعض الأحيان لا تتوافق الفيتامينات المتعددة. عندما يتم تناول نوعين مختلفين من الفيتامينات المتعددة معًا ، فيمكنهما إبطال تأثير بعضهما البعض وفي بعض الحالات يتسببان في ضرر للجسم. على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي تناول الكالسيوم والحديد معًا إلى إعاقة امتصاص الحديد في الجسم.

خرافة 5: الفيتامينات المتعددة ليس لها تاريخ انتهاء الصلاحية

الحقيقة: في بعض الأحيان لا تتوافق الفيتامينات المتعددة. عندما يتم تناول نوعين مختلفين من الفيتامينات المتعددة معًا ، فيمكنهما إبطال تأثير بعضهما البعض وفي بعض الحالات يتسببان في ضرر للجسم. على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي تناول الكالسيوم والحديد معًا إلى إعاقة امتصاص الحديد في الجسم.

خرافة 6: الفيتامينات المتعددة ليس لها تاريخ انتهاء الصلاحية

الحقيقة: تمامًا مثل جميع الحبوب الأخرى ، فإن الفيتامينات المتعددة لها أيضًا تاريخ انتهاء صلاحية أو أفضل قبل. يمكن أن توفر لك الفيتامينات المتعددة الفوائد المزعومة فقط عند تناولها في وقت معين. وبالتالي ، اقرأ الملصق قبل شراء أو استهلاك الفيتامينات.

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