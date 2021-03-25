طبيب البوابة: 6 نصائح سهلة للتحكم في وزن المراهقين

يعد دخول مرحلة المراهقة أمرًا بالغ الأهمية لنمو الأطفال حيث تحدث التغيرات الهرمونية والجسدية . هذا أيضًا هو الوقت الذي يعاني فيه المراهقون من طفرة في النمو ولهذا السبب يجب مراقبة لياقتهم بعناية...

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للأسف ، فإن المراهقين في هذه الأيام مدمنون على أجهزتهم أثناء تناول وجبات خفيفة دهنية وعالية المحتوى من السعرات الحرارية التي تنخفض لياقتهم العامة ببطء. يمكن أن تؤثر زيادة الوزن في هذه المرحلة على ثقتهم بأنفسهم وقد تدفعهم إلى تجربة الحميات الغذائية حتى تجويع أنفسهم فقط حتى يتمكنوا من إنقاص الوزن. هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الشهية أو الشره المرضي إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.

الخبر السار هو أن هناك طرقًا يمكن للمراهقين من خلالها خسارة الوزن دون الإضرار بأنفسهم.

لا تفوت وجبات الطعام. يعد تخطي الوجبات في الواقع طريقة خاطئة عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن نظرًا لأنه من المحتمل جدًا أنك ستتناول الكثير من الطعام في الوجبة التالية لتعويض جوعك. أفضل طريقة لفقدان الوزن هي تقسيم الطعام إلى 5 وجبات أصغر حتى تظل مستويات السكر في الدم طبيعية ولن تأكل أكثر مما هو ضروري.

استخدم أقراص النعناع بدلًا من العلكة. غالبًا ما يمضغ المراهقون العلكة ولكن على الرغم من أن هذه العادة تساعد في حرق السعرات الحرارية ، إلا أنها ليست جيدة لمعدتك. يمكن أن يضخ الهواء إلى معدتك مما يجعلك تشعر بالانتفاخ. توقف عن استخدام العلكة واستخدم أقراص النعناع. فهي مفيدة لمعدتك وستمنحك رائحة منعشة.

تجنب الحميات الغذائية المبتذلة. من السهل أن تميل إلى تجربة الحميات المبتذلة التي تعد بنتائج سريعة ، ولكن على الرغم من أنها تعمل ، إلا أنك تضحي بالقيمة الغذائية بسبب عادات النظام الغذائي السيئة. علاوة على ذلك ، فإن تأثيرات هذه الحميات المبتذلة لا تدوم عادة لفترة طويلة. إذا كنت تخطط لاتباع نظام غذائي ، فاختر الأنظمة الغذائية التي تعزز الأكل الصحي الذي يمكن الحفاظ عليه بسهولة.

اشرب الكثير من الماء. من الممارسات السهلة الأخرى لفقدان الوزن التي يمكنك القيام بها شرب الكثير من الماء. يساعد الماء على الشعور بالشبع حتى لا تميل إلى تناول وجبة أخرى خلال أوقات الوجبات. علاوة على ذلك ، يمكن أن يساعدك الماء في الحفاظ على رطوبتك وهو أمر مهم للصحة العامة. يمكن أن يساعد الماء أيضًا في إزالة أي سموم أو شوائب من جسمك.

تمرن بانتظام. إن اتباع نظام غذائي هو جزء واحد فقط من فقدان الوزن ، والآخر هو ممارسة الرياضة. لا يقتصر التمرين على التخلص من أرطال الوزن فحسب ، بل يتعلق أيضًا بتقوية العظام والعضلات ، وزيادة المرونة وخفة الحركة ، بالإضافة إلى تعزيز مزاجك. هناك الكثير من برامج التمارين التي يجب اتباعها ، لذا ابحث عن أفضل برنامج يناسبك.

تجنب تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر. إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك ، فعليك تجنب تناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساءً. إذا كنت تريد شيئًا حلوًا بعد ذلك ، يمكنك تناول الشاي مع العسل أو اللبن الزبادي. ولمساعدتك على التوقف عن الأكل بعد الثامنة، اغسل أسنانك بالفرشاة بعد وجبتك.

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