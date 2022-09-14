طبيب البوابة 6 نصائح لتقليل وقت الشاشة للأطفال نظرًا لوباء كوفيد-19 ونماذج التعلم عن بعد ، يقوم العديد من الأطفال بدمج المزيد من وقت الشاشة في يومهم المدرسي. لهذا السبب أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى الحد من استخدام الإلكترونيات بقية اليوم.

بينما تعد الشاشات جزءًا من ثقافة اليوم ، إلا أن هناك فوائد صحية مرتبطة بتقليل وقت الشاشة ، بما في ذلك تحسين الصحة البدنية وتقليل السمنة وزيادة وقت اللعب والاستكشاف. هذا ينطبق بشكل خاص على الأطفال الذين يقضون وقتًا طويلاً في التعلم على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية. من المهم استخدام أوقات الراحة لممارسة بعض النشاط البدني. عندما ينتهي اليوم الدراسي ، ضع خطة لإبعاد الأجهزة عن الأنظار وإشراك الأطفال بأنشطة أخرى.

متوسط ​​الوقت الذي يقضيه الفرد على الشاشات هي من 7 إلى 10 ساعات.

طبيب البوابة 6 نصائح لتقليل وقت ال شاشة للأطفال

توصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال لفترة زمنية مقبولة من الشاشة هي:

لا يوجد وقت شاشة للأطفال أقل من عامين، ويمنع منعاً باتاً تعريضهم للشاشات

ساعة واحدة يوميًا للأطفال من سن 2 إلى 12 عامًا

ساعتان في اليوم للمراهقين والبالغين

يساعد تقييد وقت الشاشة أيضًا الآباء على مراقبة ما يختبره أطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت عن كثب.

في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم التأثيرات التي تحدثها مستويات وقت الشاشة على الأطفال تمامًا ، فإن الآباء ليسوا بعيدين عن هذا الأمر. يؤثر وقت الشاشة على البالغين مثل الأطفال. إن قضاء الكثير من الوقت أمام الشاشات يعرض الجميع لخطر السمنة ، وهو مرتبط باضطرابات النوم ويمكن أن يؤثر على العلاقات.

بالنسبة للأطفال ، وخاصة المراهقين ، هناك دراسات تتعلق بالآثار السلبية لوقت الشاشة وعلاقته بالقلق والاكتئاب ومدى الانتباه.

طبيب البوابة 6 نصائح لتقليل وقت ال شاشة للأطفال

يمكن أن تساعدك هذه النصائح الست على تقليل وقت شاشة أطفالك عندما لا يكونون في المدرسة:

1. كن مسؤولاً

ضع توقعات مع أطفالك ، وحدد أهدافًا بشأن تقليل وقت الشاشة.

2. كن واقعياً

إذا كان أطفالك يقضون الكثير من أوقات الفراغ على الشاشات ، بما في ذلك مشاهدة التلفزيون ، فابدأ بتحديد أهداف أصغر وأكثر قابلية للتحقيق. بدلاً من القفز مباشرة إلى ساعة أو ساعتين أو أقل يوميًا ، ابدأ بتقليل وقت الشاشة الحالي إلى النصف.

3. انخرط في حوار لطيف

بعد المدرسة أو العمل ، اقضِ وقتًا كل يوم في التحدث وجهًا لوجه مع الأطفال وامنحهم اهتمامك الكامل.

4. ضع الأجهزة المحمولة بعيدًا

أثناء ساعات العمل بدون شاشة ، ضع الأجهزة بعيدًا أو في محطة شحن في منطقة مشتركة حتى لا تجذب انتباه أطفالك.

5. إنشاء مناطق خالية من الهاتف في المنزل

ينصح بجعل مناطق الوجبات العائلية منطقة خالية من الهاتف والأجهزة الذكية.

6. اذهب للخارج

يؤدي ترك الهاتف والمشي أو اللعب في الهواء الطلق إلى زيادة الإندورفين لديك ويوفر الشعور بالسعادة في عقلك ، مما يعزز مزاجك ويحسن صحتك الجسدية.

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