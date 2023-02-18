البوابة - الجنس ، مهما كان ممتعًا، يمكن أن يعرضك لخطر متزايد للإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا. من أجل منع حدوث أي مضاعفات لاحقًا ، من الأفضل اتباع روتين نظافة منتظم بعد الجماع. فيما يلي بعض الأشياء التي يجب ملاحظتها لضمان بقاء المهبل بصحة جيدة وسعادة.

طبيب البوابة: 6 نصائح هامة للاستحمام بعد الجنس

إتباع هذه النصائح بعد الجماع سيضمن صحة المهبل

تفريغ المثانة

يمكن أن يساعد التبول بعد ممارسة الجنس في الحفاظ على توازن درجة الحموضة لديك. كما أنه يقلل من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية. يمكن أن يساعد تفريغ المثانة في طرد البكتيريا التي قد تكون دخلت الإحليل أثناء ممارسة الجنس.

تجنبي الدوش المهبلي

يشير الدوش المهبلي الى غسل أو تنظيف المهبل بالماء أو أي سوائل أخرى. لا ينصح باستخدام الدش المهبلي على الإطلاق لأنه يزيل البكتيريا النافعة من المهبل ويمكن أن يخل بتوازن درجة الحموضة في المهبل. بدلاً من منع الحمل أو الأمراض المنقولة جنسياً ، يمكن أن يزيد الدش المهبلي من خطر الإصابة بالعدوى أو يؤدي إلى مضاعفات الحمل. أيضًا ، لا تستخدم أي صابون أو غسولات معطرة أو زيوت أو منتجات كيميائية قاسية.

التنظيف برفق

التبول بعد ممارسة الجنس أمر لا بد منه لتنظيف نظامك من أي بكتيريا محتملة تسبب التهاب المسالك البولية. إذا كنت ترغبين في مزيد من التنظيف ، ببساطة خذي حماماً دافئاً واغسلي الجزء الخارجي من الأعضاء التناسلية الذي يشمل مدخل المهبل باستخدام جل الاستحمام العادي وبعض الماء الدافئ. تأكدي من استخدام صابون لطيف بدون رائحة أو مواد كيميائية قاسية. يمكن أن يساعد ذلك في التخلص من العرق والسائل المنوي والبكتيريا الموجودة في المنطقة الخارجية.

المسح من الأمام إلى الخلف

مسح منطقتك الخاصة بالطريقة الخاطئة يمكن أن يؤدي إلى تراكم البكتيريا المسببة لعدوى المسالك البولية. تأكدي من المسح من الأمام إلى الخلف حتى لا تلوثي المهبل بأي بكتيريا من المستقيم. استخدمي منشفة نظيفة وجافة وناعمة للمسح.

تغيير الملابس الداخلية

بمجرد قيامك بتنظيف وتجفيف منطقتك الخاصة ، قومي بتغيير ملابسك الداخلية إلى ملابس داخلية نظيفة وجديدة. يمكن أن يؤدي ارتداء نفس الملابس الداخلية إلى زيادة الرطوبة على الفرج ، مما قد يؤدي إلى الإصابة بعدوى الخميرة أو عدوى المسالك البولية. لا ترتدي ملابس داخلية ضيقة جدًا مصنوعة من أقمشة مثل النايلون والتي يمكن أن تهيج بشرتك. اختاري مواد ناعمة وقابلة للتنفس مثل القطن.

استشري طبيبك

من المهم استشارة طبيبك إذا كنت تعاني من أي ألم أو إفرازات أو نزيف غير عادي بعد ممارسة الجنس. قد تكون هذه الأعراض مرتبطة بأمراض تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي أو إصابة المهبل أو أي عدوى أخرى.

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