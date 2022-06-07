طبيب البوابة: 7 أطعمة يجب تناولها بعد التمارين عندما يتعلق الأمر بنمط حياة صحي ، يعتبر الجري أو المشي في الصباح عادة جيدة. ولكن ، هل تشعر أيضًا بالتعب والجوع بعد الركض وتشعر بالارتباك فيما تأكله لتزويد الجسم بالوقود؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فهذه المعلومة لك. تعالوا نتعرف على 7 أطعمة مناسبة يجب أن تتناولها بعد الجري في الصباح لمنع فقدان الطاقة.

طبيب البوابة: 7 أطعمة يجب تناولها بعد التمارين

موز مع زبدة الفول السوداني

استهلك هذا السموثي اللذيذ للتعافي بشكل أسرع من فقدان الطاقة كما انه سيساعد أيضًا في التعامل مع الجوع المفاجئ بعد الجري.

طبيب البوابة: 7 أطعمة يجب تناولها بعد التمارين

البطيخ

تحتوي هذه الفاكهة الموسمية على عدد قليل من السعرات الحرارية وهي مصدر جيد للسيترولين والليكوبين. وفقًا للخبراء ، يساعد السيترولين في إنتاج أكسيد النيتريك ويؤخر إجهاد التمرين ويمكنك تناولها كفاكهة أو كسلطة مع جبن الفيتا والخضروات.

طبيب البوابة: 7 أطعمة يجب تناولها بعد التمارين

الحليب بالشوكولاتة

يُعرف مشروب الكربوهيدرات عالي البروتين وسريع الهضم بفوائد استعادة التمارين الرياضية ، ويساعد في استعادة العضلات وإعادة التزود بالوقود.

طبيب البوابة: 7 أطعمة يجب تناولها بعد التمارين

أومليت الخضار

غني بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية والبروتينات العالية. لقد وجد أن هذا الطعام منخفض السعرات الحرارية يساعد في إنقاص الوزن ويساعد في التعافي السريع من التعب.

طبيب البوابة: 7 أطعمة يجب تناولها بعد التمارين

مخفوق بروتين مصل اللبن

وفقًا للخبراء ، يحتوي مشروب بروتين مصل اللبن على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي يحتاجها جسمك لإعادة التشغيل بعد التمرين.

طبيب البوابة: 7 أطعمة يجب تناولها بعد التمارين

الدجاج المشوي مع الخضار

الدجاج غني بالبروتينات الخالية من الدهون ويساعد في عملية إعادة بناء العضلات بعد الجري. تناولها مع الخضار المشوية لإضافة النكهة والتغذية.

طبيب البوابة: 7 أطعمة يجب تناولها بعد التمارين

الجبن والفواكه

الجبن القريش هو مصدر غني للبروتين والكالسيوم وكمية عالية من الصوديوم تساعد في استعادة الالكتروليات المفقود مع العرق أثناء الجري. إضافة الفاكهة تجعلها وجبة صحية غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.

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