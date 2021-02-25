طبيب البوابة: 7 علامات تشير إلى أنك على طريق الشفاء من الاكتئاب

يمكن أن يكون الاكتئاب شيئًا سيئًا. من إبعادك عن أحبائك إلى تدمير راحة بالك ، ويمكن أن يكون ذلك خطيرًا للغاية على المدى الطويل...

في حين أنه يمكن أن يلحق خسائر فادحة بجسدك والأهم من ذلك صحتك العقلية ، إلا أنه يمكن أن يكون قاتلاً إذا لم يتم التعامل معه على الفور.

حالتك النفسية تحدد نسبة شفاءك من الأمراض المزمنة

ومع ذلك ، ليس من المهم فقط اكتشاف علامات الاكتئاب وتمييزها عن الحزن المؤقت ، ولكن من المهم أيضًا أن تتابع تقدمك من وقت لآخر. لن يحفزك هذا فحسب ، بل سيمنحك أيضًا شعورًا بالإنجاز ، مما يجعلك في حالة جيدة في الحياة. إذا كنت أحد الناجين وترغب في معرفة ما إذا كنت قد تقدمت في اتجاه إيجابي ، فإليك بعض العلامات التي تشير إلى ذلك.

نوبات غضب أقل

يمكن أن يؤدي الاكتئاب إلى تقلبات مزاجية مفاجئة ، تتراوح من الاندفاع الشديد للعواطف إلى الغضب والشراسة التي لا يمكن السيطرة عليها. الشخص الذي يعاني من تقلبات مزاجية اكتئابية يفتقر إلى القدرة على التفكير بعقلانية وبالتالي فهو غير قادر على تبرير أفعاله. ومع ذلك ، بمجرد أن تبدأ في التعافي ، ستشعر بنوبات غضب قليلة جدًا أو معدومة. أنت أكثر عقلانية ولديك القدرة على الرؤية في الضوء.

انزعاج أقل

الانزعاج أو الإحباط بسهولة هو علامة أخرى على الاكتئاب. ومع ذلك ، بينما تتعافى من ذلك ، فمن المحتمل أن تكون أكثر إيجابية وترحيباً. على عكس نفسك السابقة ، ستكون منفتحًا على آراء الناس المتناقضة وستكون مستعدًا للحوار بدلاً من التعبير عن انزعاجك.

زيادة الاهتمام بالأنشطة الترفيهية

بمجرد أن تعتاد أكثر على حالة ذهنية إيجابية ، فمن المرجح أن تطور اهتماماتك في أنشطة مختلفة. سواء كنت تهتم بهواياتك أو مواهبك الفنية أو تقوم برحلة مع أصدقائك أو عائلتك ، ستكون أكثر انفتاحًا على الأنشطة الترفيهية والمغامرات.

زيادة التفاعلات الاجتماعية مع الأصدقاء والعائلة

يمكن أن يؤدي الاكتئاب إلى العزلة الشديدة والاغتراب. يشعر المرء براحة أكبر في العيش بصحبة الظل. ومع ذلك ، إذا قررت العودة إلى المسار الصحيح ومحاربة الاكتئاب ، فستجد نفسك منفتحًا على الناس وتتواصل معهم. سيكون هناك المزيد من المناسبات الاجتماعية والحفلات المنزلية وستشعر بالراحة والدفء في حضور أحبائك.

العودة إلى العمل

إن التعافي من الاكتئاب يعني أيضًا العودة إلى الحياة الطبيعية والاعتناء بأنشطتك اليومية ، والتي تشمل بالتأكيد عملك. بمجرد أن تبدأ في التغلب على عقباتك العقلية ، لا يوجد شيء يمكن أن يمنعك من العودة إلى العمل وتولي مسؤولية حياتك.

المحافظة على النظافة الشخصية

يمكن أن يحرمنا الاكتئاب من الكثير من الأشياء. النظافة الشخصية هي واحدة منها. في حين أنه يمكن أن يؤدي إلى الشعور باليأس والأزمة الوجودية ، فقد ترغب في التوقف عن الاهتمام بنفسك ومحيطك. ولكن بمجرد إدراكك لقيمتك الذاتية ، ستبدأ في الاعتناء بنفسك وبصحتك ونظافتك أيضًا.

تحضير وجبتك الخاصة

يمكن أن يؤثر الحزن والقلق والاكتئاب على أنشطتك العقلية والجسدية. يمكن أن تجعلك كسولًا وتحدث تغييرًا في خيارات أسلوب حياتك. ومع ذلك، عندما تكون مكتئبًا ، فمن المرجح أن تطلب طعامًا من الخارج أو تأكل بقايا الطعام ، وذلك لتجنب الطهي. وهذا بدوره يؤثر سلبًا على صحتك. ولكن بمجرد أن تبدأ في الشفاء والتعافي ، سترى تغيرًا مفاجئًا وستكون أكثر حماسة بشأن إعداد وجباتك الخاصة وتناول الطعام الصحي.

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

فيسبوك تويتر إنستغرام