طبيب البوابة: 7 مضادات حيوية طبيعية ضرورية في مطبخك

وسط الخوف والذعر المستمر من جائحة كورونا COVID-19 ، أصبح من المهم الحفاظ على صحتك. مع السيناريو الحالي ، أصبح من المهم تعزيز مناعتك إلى جانب الحفاظ على النظافة واتباع جميع النصائح الطبية التي تم وضعها. على الرغم من أن الفيروس التاجي ليس عدوى بكتيرية ، إلا أن هذه الأطعمة التي تم اختبارها هي مضادات حيوية طبيعية (مضادة للبكتيريا) يمكن أن تكون مفيدة للحفاظ على حمايتك أنت وعائلتك.

يمكن أن يساعدك تناول هذه الأطعمة السبعة في المنزل وإضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي على تجاوز هذه الأوقات العصيبة والحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.

العسل

العسل هو الغذاء المثالي المضاد للبكتيريا. المكون الرئيسي في العسل هو البيروكسيد الذي يضفي عليه خصائص مضادة للبكتيريا. كما أنه معروف بخصائص التئام الجروح عند وضعه على الجرح.

الزنجبيل

من المعروف أن الزنجبيل يساعد في علاج الزكام والأنفلونزا. كما أنه يحارب الغثيان والقيء. إنه مضاد حيوي طبيعي. يمكنك إضافته إلى الشاي والعصائر أو يمكن تقطيعه إلى قطع صغيرة لوضعه في الكاري.

القرنفل

تم استخدام القرنفل لعلاج مشاكل الأسنان منذ العصور. ومن المعروف أيضًا أنه يحارب البكتيريا مثل E. coli و S. aureus

الثوم

من الأفضل أن تكون نيئة ويمكن اضافتها الى الطعام والسلطات. له خصائص وقائية وعلاجية تحارب البكتيريا والفيروسات والعدوى.

القرفة

من المعروف أن القرفة هي الأفضل لمكافحة عدوى الخميرة ، ومن الأفضل وضع بعض العصي في الشاي للحصول على جرعة يومية من القرفة.

فيتامين ج

فيتامين ج هو الأفضل لتعزيز المناعة. يمكنك الحصول على فواكه مثل البرتقال والأناناس عدة مرات في الأسبوع لتلبية متطلباتك من فيتامين سي. كما أن عصائر هذه الفاكهة جيدة جدًا لصحتك.

الأوريجانو

الأوريجانو مليء بالخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات. يمكنك رش القليل من السلطات والحساء وطهي وجباتك اليومية بزيت الأوريجانو.