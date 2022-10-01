طبيب البوابة: 7 نصائح للرجال الذين يرغبون في الانجاب عند محاولة الحمل ، هناك الكثير من الأشياء التي يجب على المرء أن يضعها في الاعتبار. في حين أن المرأة من الناحية الفنية هي التي تحمل الجنين في الرحم وتلده، فإن الرجال يلعبون أيضًا دورًا أساسيًا. إن الحيوانات المنوية هي التي تخترق بويضة الأنثى ، وهذا بدوره يسهل الإخصاب ، ولهذا يوصي الخبراء بممارسة الجنس في وقت الإباضة ، عندما يتم إطلاق البويضة من المبيض.

ومع ذلك ، فإن التوقيت ليس هو الشيء الوحيد المهم. تؤثر جودة الحيوانات المنوية وعدد الحيوانات المنوية أيضًا على الحمل الصحي. ومع ذلك ، على الرغم من صعوبة علاج مشاكل الخصوبة عند النساء عادةً ، يمكن حل المشكلات المرتبطة بخصوبة الذكور من خلال تغييرات نمط الحياة المختلفة.

إليك 7 أشياء يجب على الرجال اتباعها:

طبيب البوابة: 7 نصائح للرجال الذين يرغبون في الإنجاب

اختر نظاماً غذائياً صحياً

يساعد اتباع نظام غذائي صحي على القضاء على مخاطر العديد من المشكلات الصحية بما في ذلك مشاكل الخصوبة. يجب على الرجال الذين يعانون من مشاكل في الحمل أن يتحولوا إلى تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات ، والتي تحتوي أيضًا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة. اختر مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الأسماك والدجاج وتناول الدهون الصحية مثل المكسرات والبذور. الحبوب الكاملة مفيدة أيضًا للأمعاء والصحة العامة.

طبيب البوابة: 7 نصائح للرجال الذين يرغبون في الإنجاب

مارس الرياضة بانتظام وحافظ على وزن صحي

أشارت الأبحاث إلى أن الأزواج الذين يعانون من السمنة يجدون صعوبة أكبر في إنجاب الأطفال. يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أو نقص الوزن إلى الإخلال بتوازن الهرمونات في الجسم ، مما قد يقلل من عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال. هذا هو السبب في أن الحفاظ على وزن صحي أمر بالغ الأهمية. بينما يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا ، فإن النشاط البدني المنتظم ضروري أيضًا. حتى لو كان ذلك يعني الذهاب للمشي السريع أو الركض البطيء ، فافعل ذلك!

طبيب البوابة: 7 نصائح للرجال الذين يرغبون في الإنجاب

ابتعد عن التوتر واحصل على قسط كافٍ من النوم

الإجهاد غير صحي للغاية ، ليس فقط من حيث صحتك العقلية ، ولكن أيضًا فيما يتعلق بصحتك الجسدية. بقدر ما يتعلق الأمر بخصوبة الذكور ، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الرغبة الجنسية (الدافع الجنسي) ويحد من إنتاج الحيوانات المنوية. ومع ذلك ، فإن تخفيف الأعراض وتعلم الاسترخاء واتخاذ التدابير اللازمة لتقليل التوتر يمكن أن يساعدك بشكل كبير.

علاوة على ذلك ، يمكن أن يساعد الحصول على قسط كافٍ من النوم أيضًا في تخفيف التوتر وتحسين جودة الحيوانات المنوية وعددها في نفس الوقت ، وفقًا لدراسة أجراها باحثون في جامعة آرهوس في الدنمارك عام 2019.

طبيب البوابة: 7 نصائح للرجال الذين يرغبون في الإنجاب

قل "لا" للتدخين واستهلاك الكحول

يعد التدخين واستهلاك الكحول من العادات غير الصحية التي لا تزيد فقط من خطر إصابتك بحالات صحية مزمنة ، ولكنها تؤثر أيضًا على خصوبتك. وفقًا للعديد من الدراسات ، يمكن أن يتسبب تدخين السجائر وشرب الكحول في انخفاض عدد الحيوانات المنوية وتقليل الخصوبة. ومع ذلك ، قد ترغب في التفكير في الإقلاع عن التدخين وتقليل تناول الكحول إذا كنت تتطلع إلى الإنجاب.

طبيب البوابة: 7 نصائح للرجال الذين يرغبون في الإنجاب

علاج الحالات الطبية الأساسية

يمكن أن تؤثر الإصابة بحالة طبية أساسية أو عدوى أيضًا على الخصوبة. على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي مرض السكري غير المعالج إلى العقم بسبب القذف الرجعي ، أي عندما يدخل السائل المنوي المثانة بدلاً من الخروج من خلال القضيب أثناء النشوة الجنسية.

علاوة على ذلك ، يمكن أن تؤدي عدوى الجهاز التناسلي أو المسالك البولية أيضًا إلى انخفاض الخصوبة ونوعية الحيوانات المنوية. ومع ذلك ، إذا كنت قد أصبت بعدوى أو تم تشخيصك بحالة مزمنة ، فمن الأفضل البحث عن العلاج أولاً.

طبيب البوابة: 7 نصائح للرجال الذين يرغبون في الإنجاب

حافظ على برودة الخصيتين

توصي الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة (NHS) بالحفاظ على خصيتيك باردة.

تقع الخصيتين خارج جسمك، لإنتاج أفضل الحيوانات المنوية ، يجب أن تظل أكثر برودة من باقي الجسم (أقل بقليل من درجة حرارة الجسم).

لذا إذا كنت تخطط للحمل ، فاحرص على برودة محيطك وتجنب ارتداء الملابس الداخلية الضيقة. قد ترغب في ارتداء ملابس داخلية فضفاضة ، مثل شورت بوكسر.

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