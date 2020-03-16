طرق آمنة ومؤقتة لتلوين شعرك في المنزل

هل تخطط لتلوين شعرك منذ فترة طويلة ولكنك لا تعرف ما إذا كنت ستتمكن من التعامل مع التزام بالصبغات الدائمة؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فإن ألوان الشعر المؤقتة مثالية لك. ستمنحك خيارات تلوين الشعر السهلة هذه اللون الذي تبحثين عنه وستحميكي من المنتجات المؤذية.

طباشير الشعر

تعد طباشير الشعر خيارًا سهلا للغاية لجميع محبي الألوان. كل ما عليك فعله هو وضع الطباشير على شعرك الرطب ، يمكنك أيضًا استخدام رذاذ الشعر لمزيد من الفعالية. طباشير الشعر متوفرة بمجموعة واسعة من الألوان ويمكن أن تدوم بسهولة حتى 9-10 غسول.

رذاذ الشعر الملون

طريقة سهلة وغير فوضوية لتلوين الشعر. يمكنك استخدامها مثل الرذاذ العادي. فقط قسمي شعرك إلى أقسام ورشيه من فروة الرأس إلى الحواف لعمل خطوط ملونة بينهما. يدوم هذا أيضًا حوالي 5-6 غسالات.

صبغة الشعر شبه الدائمة

إذا كنت تريدين أن ترى كيف سيبدو لون الشعر الدائم على شعرك ، فإن بديل صبغة الشعر مثالي لك. سيدوم أقل من صبغة الشعر الدائمة ولكن أطول من الصبغة المؤقتة. الصبغة شبه الدائمة تنقذك من متاعب الحصول على تلوين دائم وستكون خيارًا صحيًا متساويًا لشعرك.

الصبغة النباتية

إذا كنت تريدين الابتعاد عن المواد الكيميائية الموجودة في صبغة شعرك ، فإن الصبغة النباتية مناسبة لك. تدوم هذه الصبغة لفترة أطول ويمكن أن يستمر حتى 15-20 غسلة. لن تحمي هذه الصبغة شعرك من التلف فحسب ، بل ستبقيه أيضًا لامعاً لفترة طويلة.

الشمع الملون للشعر

الشمع الملون للشعر هو النوع الأكثر شيوعًا الذي يساعدك في تلوين الشعر. فقط افركي بعض الشمع على يديك وضعيه مباشرة على شعرك. ستحصلين على لون الشعر الذي تريدنه بلمح البصر. يستمر شمع لون الشعر لمدة 5-6 غسالات ، إذا تم الحفاظ عليه بشكل صحيح.

ماسكارا الشعر

تُستخدم ماسكارا الشعر عادةً لتغطية الشعر الأبيض، وهي خيار جيد ايضا لإضافة بعض الألوان إلى شعرك. هذه الماسكارا متوفرة بألوان مختلفة وهي سهلة التطبيق. كل ما عليك فعله هو تطبيقها على خصل مختلفة من شعرك ويستمر لمدة 4-5 غسول شامبو. تعتبر آمنة للاستخدام ولا تتطلب الكثير من العناية.