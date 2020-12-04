طرق استخدام الطعام في تنظيف المنزل!

على الرغم من أن المنظفات المنزلية آمنة، إلا أن معظمها متعددة الأغراض وقد تكون سامة وتضر بصحتنا، ولكن يمكنك استبدالها بسهولة بخيارات أكثر أمانًا وصديقة للبيئة.

ووفقا لموقع "برايت سايد"، هناك بعض الأطعمة التي يمكنك استخدامها للحفاظ على منزلك نظيفا.



1- الشاي:

تستطيع استخدام الشاي الأسود لتنظيف الأرضيات الخشبية الصلبة وإضفاء لمعان عليها، من خلال صب بعض الشاي في دلو الممسحة واتركه يبرد، إذ يساعد حمض التانيك الموجود به على تنظيف الأرضيات الخشبية.

2- المياه الغازية:

هذا المشروب الشعبي يعد منظفا طبيعيا رائعا، لذا قومي برشه فوق مرآة الحمام ثم امسحيه بإسفنجة، ويمكنك أيضا استخدامه لتنظيف مجوهراتك أو سطح الطاولة أو لإزالة البقع من ملابسك.

3- الأرز:

إذا كان لديك قوارير أو مزهريات يصعب تنظيفها، يمكن أن يكون الأرز عامل تنظيف مثالي، لذا استخدمي الأرز الخام غير المطبوخ وقليلا من الماء والصابون للوصول إلى المناطق التي يصعب تنظيفها، وكل ما عليكي فعله هو وضع هذا الخليط في إناء قومي بتحريكه.

4- الليمون:

يمكن استخدام مزيج من عصير الليمون والقشور والماء لتنظيف الميكروويف، ضعي وعاء مكشوف بالداخل واضبطه على نار عالية لمدة 3 دقائق، واتركي الباب مغلقًا لبعض الوقت حتى لا يتسرب بخار الماء، وأخيرًا ، امسحي الميكروويف بمنشفة نظيفة.

5- الجريب فروت:

تعمل حبة جريب فروت وبعض الملح الصخري كأدوات صديقة للبيئة يمكن أن تجعل حوض الاستحمام الخاص بك يبدو وكأنه جديدا، من خلال تقطيعه إلى نصفين ثم قومي برش الملح فوقه، وقومي ببل حوض الاستحمام الخاص بك، ورش الملح المتبقي حول القاع، وافركب الجريب فروت حول الحوض.

6- الكاتشب:

ضعي القليل من الكاتشب على الأواني واتركيها لبعض الوقت ثم امسحيها واشطفيها، ويمكن استخدام نفس الطريقة لتنظيف الفولاذ المقاوم للصدأ.

7- البصل:

يعد استخدام البصل طريقة سهلة لتنظيف الشواية بدون أي مواد كيميائية، ضعي بصلة مقطعة على شوكة وافركيها على الشبكة، وسيؤدي ذلك إلى إزالة الأوساخ والحصى بسهولة دون بذل الكثير من الجهد.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

طرق التخلص من الآثار السلبية في المنزل

مع دخول الشتاء.. تصاميم سجاد عصرية لديكور المنزل

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد: