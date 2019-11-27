طرق استغلال الزوايا الخالية في المنزل

حسن الاهتمام بديكورات زوايا غرف المنزل، يجعلنا نستفيد من المساحة في التخزين، أو تجميل إطلالة الديكور الداخلي. وفي حال كنتِ تجدين صعوبة في استغلال الزوايا الخالية في منزلكِ بالشكل الأمثل، "سيدتي. نت" يقدّم إليكِ مجموعة من الأفكار في الأبرز في استغلال الزوايا.



من المُمكن تعليق اللوحات على الجدار، بأسلوب فنّي بسيط

1. الركن الفنّي

يُمكن تجديد الجدران، من خلال توزيع أعمال فنيَّة جذَّابة، مثل: اللوحات، ممَّا يضفي الأناقةً على المساحة. ويجذب تعليق هذه الأعمال بأسلوب فنِّي بسيط. ويُفضَّل أن تكون ألوان اللوحات متناغمة مع بعضها البعض، ومع لون الجدار.



2. ركن للنباتات

من الجذَّاب استغلال إحدى الزوايا الخالية في منزلكِ في إضافة ركن للنباتات، فوجود النباتات والزهور العطريَّة يعمل على إزالة السموم من الغرف، كما تحقيق الاسترخاء.



3. مكتبة صغيرة

يمكن تحقيق الإفادة من الزاوية الخالية بمنزلكِ، عند تثبيت بعض الرفوف على الجدار لتستقبل الكتب، مع وضع مصباح أنيق للإنارة.



4. إضاءة انسيابية

تعدُّ الإضاءة الخافتة الخيار الأمثل عند الرغبة في تزيين الزاوية بشكل أنيق، ولا سيَّما الوحدات ذات اللون الواحد أو الملوَّنة، التي تُسلِّط الضوء على القطع الفنيَّة الفريدة.

إذا كنتِ من هواة الرسم، يمكنكِ تخصيص حائط للرسم عليه

5. ركن المشروبات

يمكن استغلال إحدى الزوايا في وضع طاولة أنيقة لتقديم المشروبات، ولا سيَّما إذا كانت هذه الزاوية بجوار النافذة، فإنَّها تُساعد في قضاء وقت للتأمّل.



6. جدار الرسم

إذا كنتِ من هواة الرسم، يمكنكِ تخصيص حائط للتعبير عن هوايتك عليه، ممَّا يضفي على المنزل جاذبيَّةً خاصَّةً.

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