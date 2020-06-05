طرق التعامل مع الزوج الذي يهين زوجته

تشتكي العديد من السيدات بأن زوجها يهينها دوماً، ويقلل من شأنها سواء بينها وبينه أو أمام الآخرين، وتأتي الإهانة في صورة جسدية أو صورة نفسية، وللأسف سكوت المرأة هو أكبر خطأ حتى لو كان في نيتها أن تسير العلاقة الزوجية على ما يرام، وبحسب الدكتور مدحت عبدالهادي خبير العلاقات الزوجية ولا يمكن أن ننسى كلام الرسول -صلى الله عليه وسلم- (رفقاً بالقوارير) أي النساء، كما قال الرسول في حديث آخر (استوصوا بالنساء خيراً).

أسباب إهانة الزوج لزوجته

1. حب التملك والتسلط

يتصف الرجل سليط اللسان برغبته في تملك جميع ما حوله وفرض شخصيته والهيمنة، فيعتقد أن أسلوبه هذا سيجعل زوجته تحت طاعته، فيحاول إهانتها كي يقلل ثقتها من نفسها، فلا تتكبر عليه، وهذا كله يرجع لمرض حب التملك لدى الزوج».



2. ضعف الشخصية، والشعور بالنقص

قد يكون سبب إهانة الزوج وتجريحه لها نابعاً من شعوره بالنقص، فقد تكون زوجته متعلمة وحاصلة على شهادات، فيبدأ بالإساءة لها والتعامل معها بعنف؛ كي يرضي غروره ويقنع نفسه أنه أفضل منها، وقد يكون بسبب الحياة الاجتماعية الترفة التي كانت تعيشها عند أهلها .



3. لا يجيد فن التعامل مع النساء

بعض الرجال لا يعرفون كيف يتعاملون مع الزوجة، فيعاملها بهمجية كأنها خادمة خلقت كي تطيعه.



4. موروث من البيئة التي كان يعيش فيها الزوج

السلوك الذي يتعامل به الأشخاص مُكتسب بقدر كبير من البيئة، فالزوج يُقلد أباه في كيفية معاملته لأمه فإذا عاش ببيئة تتلقى بها الأم الإهانة أمام ابنها فسوف ينشأ على هذا السلوك، لكن لا يعني هذا استسلامك للواقع، فكما فعلت أمه عليك أن تتمتعي بالصبر والتعامل بحِنكة فعندما يُهينك أمام أهله لا تردي عليه، اكتفي بالصمت وعامليه معاملة حسنة أمام أهله.



5. سُوء معاملة الزوجة للزوج وخُروجها عن طاعتهُ

قد يكون سُوء تَصرف الزوج نابعاً من إهمال الزوجة لزوجها وعدم حرصها على توفير طلباته وعِصيان أوامره، فلا يستطيع تأديبها إلا بأُسلوب همجي، لذلك احرصي سيدتي على المعاملة الحسنة مع زوجك وطاعته، فلا يجوز أن تسألي عن كيفية التعامل مع الزوج الذي يهين زوجته وأنتِ تعاملينه معاملة سيئة، فالدين يلزم الزوجة بطاعة زوجها ووصف من لا تفعل ذلك بالناشِز ويحق له مُعاقبتها، لكن أرشد الإسلام الزوج لتأديبها بطرق ثانية ولم يقصد بتأديبها إهانتها وسُوء المعاملة.



كيفية التعامل مع الزوج الذي يهين زوجته

هناك طُرق يمكنك من خلالها معرفة كيفية التعامل مع الزوج الذي يهين زوجته، وذلك لوضع حد لهذه الإهانة:



1. عدم السكوت ووضع حد للإهانة

فترة الخطوبة لها دور كبير في الطريقة التي يُبنى عليها عُش الزوجية، فمُنذ الخطوبة عليكِ أن توضحي للزوج أنكِ ستكونين له الزوجة المصون، وأنكِ تحترمين كل أفعاله سوى الإهانة سيضع هذا في باله ولن يفعل ذلك بعد الزواج، لأنه يعلم موقفك.

أما إذا فعل ذلك وقام بإهانتكِ يمكنك وضع حد من خلال تجاهله وعدم رد الإهانة بالإهانة، بل يمكنك تأديبه من خلال عدم الحديث معه حتى يهدأ، فتبدئي بالحديث معه وسؤاله لماذا فعل هذا.

2. تعرفي على الأسباب ووضع حلول

الزوج الذي يحب زوجته يستحيل إهانتها، حاولي أن تكسبي مودته ومحبته تعرفي على مفتاح قلبه واحصلي عليه كوني له أم حنون وطفلة مرحة تسعده وعشيقة رومانسية تذيبه بكلمات الحب والغرام، لا تخجلي من زوجك واجعلي العلاقة بينكما وطيدة رائعة ادعميه واجعليه يثق بك تفاخري به وبصفاته الحميدة، أكثري من الثناء عليه أمام أقاربه وأصدقائكم، إياكِ أن تحرجيه أو تهيني رجولته أمام الأقارب، بل ارفعي من قيمته ليرفع من قيمتك أمام الجميع، ويمكنك قراءة الكتب التي تساعدك في كيفية التعامل مع الزوج الذي يهين زوجته.

3. مصارحة الأهل والكبار للحديث معه

إذا حاولت بكل الطرق السابقة ولم يتحسن، عليكِ أن تتوجهي لشخص يستطيع الحديث معه وتوجيهه للصواب، فالسكوت عن حقك في أن تعيشي بكرامة سيجعله يتمادى.

4. مُغادرة عُش الزوجية

اجعلي هذا الخيار هو الأخير، فالمرأة الحكيمة تستطيع معاقبة زوجها وتأديبه وهي في المنزل؛ عليكِ أن تتصرفي بحِنكة وذكاء ومع المعاشرة ستتعرفين على كيفية التعامل مع الزوج الذي يهين زوجته وتوخي الأمور التي تجعل زوجك يهينك.

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