طرق التعامل مع الزوج الصامت

الزواج هو مسؤولية بين الطرفين، على كلٍّ منهما أن يعتني ويهتمّ بالآخر، ففي النهاية هي حياة يتشاركها الرجل والمرأة.

لذا كيف أتعامل مع زوجي الصامت هو السؤال الذي تطرحه الكثير من الزوجات اللواتي يواجهن هذه المشكلة، فمن المزعج ان يجلس الزوجان في المكان نفسه وأن يلتزم احدهما السكوت وإلا يتبادل الحديث مع شريك حياته، فهذا يسبب حدوث خلل في العلاقة الزوجية ويمنع اكتمالها وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى الانفصال، ولمنع حدوث ذلك على الزوجة أن تعرف الإجابة الذكية على السؤال كيف أتعامل مع زوجي الصامت.

أسباب صمت الزوج

قبل الاجابة على السؤال كيف اتعامل مع زوجي الصامت من الضروري تحديد الاسباب الرئيسية التي يمكن ان تدفعه الى اعتماد هذا السلوك.

1-كثرة الانشغالات

قد يكون الزوج دائم التفكير في شؤون عمله. وهو ما يمكن ان يجعله يمتنع عن التواصل مع الزوجة حيث ينصرف الى تفقد بريده الالكتروني او تطبيقات هاتفه الخلوي او غير ذلك. ويمكن الزوجة في هذه الحالة ان تتمتع بالمرونة اللازمة لجعله يشعر بالارتياح.

2-الشعور بالحزن

يعاني الزوج احياناً من بعض المشاكل التي تنتج عن تحمله اعباء الاسرة والعمل وغير ذلك. ولهذا من الممكن ان يتراجع لديه الاستعداد لتبادل الاحاديث مع الآخرين. وعادة ما يشعر في هذه الحالة بعدم الارتياح او بالحزن.

3-فقدان الثقة بالزوجة

يعني هذا أن الزوج لا يثق بقدرة الزوجة على مساعدته على حل المشاكل في حال تحدث اليها بشأنها ولهذا يلتزم الصمت. ومن الممكن ان يخشى ايضاً قيامها بإفشاء اسراره المهنية او حتى الخاصة ما يدفعه الى عدم منحها الفرصة لمعرفتها.

4 -عدم اهتمام الزوجة

لأسباب مختلفة قد يجد الزوج ان الزوجة لا تهتم به بأي شأن من شؤونه. وفي هذه الحالة من البديهي الا يعلمها بأي امر يرتبط بأي جانب من جوانب حياته. فهو يخشى الا تستمع اليه وان يشعر بالوحدة وبعدم الحصول على الدعم والمساندة.

إذا كانت الزوجة تكرر السؤال كيف أتعامل مع زوجي الصامت فعليها الانتباه إلى أهمية القيام ببعض الخطوات التي تساعد على اعادة بناء الحوار بينهما وعلى جعل الزوج يبادر الى محادثتها في جلساتهما الخاصة:

1-الاهتمام به من خلال حسن استقباله وسؤاله اليومي عن مجريات نهاره وعن المتاعب التي يواجهها في العمل. فهذا يمكن ان يساعده على اعادة بناء ثقته بها وعلى الاقتراب منها اكثر كما على الخروج عن صمته.

2-لفت الانتباه. ولهذا من الضروري ان تهتم بمظهرها وان تعتمد مثلاً التسريحة او طريقة الماكياج او اسلوب الملابس الذي يحب. فهذا يشعره بأن رأيه ووجهة نظره يحتلان مكانة مهمة بالنسبة اليها.

3-الاهتمام بهواياته. يحب معظم الرجال ممارسة بعض الهوايات بين الحيان والآخر. وتذمر الزوجة بسبب ذلك قد يدفع الزوج الى التزام الصمت والشعور بعدم الرضى. ولمنع ذلك الافضل ان تحرص على مشاركته تلك الهواية قدر الامكان. فإذا كان لا يحب مشاهدة مباريات كرة القدم يمكنها ان تجلس الى جانبه وان تسأله عن بعض التفاصيل. وهكذا سيشعر بأنها توليه اهتمامها وتحب كل ما يحبه.

4-تشارك الكثير من جوانب الحياة معه. فمن المهم جداً ان تسأل الزوجة زوجها رأيه في حال واجهت مشكلة ما في عملها او اثناء اداء واجباتها المنزلية. وهكذا يمكن ان يشعر بأنه اصبح اكثر قرباً منها.

5-التعبير عن العاطفة. وهو امر ضروري جداً ويساعد على تعزيز التواصل بين الزوجين. ويمكن الزوجة مثلاً ان ترسل اليه الرسائل العاطفية بين الحين والآخر ومن دون ان تدعوها الى ذلك اي مناسبة.

6-عدم الالحاح للحصول على امر ما وطلب ذلك بطريقة ذكية منعاً لشعوره بالانزعاج وبالرغبة في الابتعاد.

7-توجيه الشكر للزوج في حال قيامه بأمر مهم ما وهو ما يعتبر خطوة مهمة في ما يتعلق بالاجابة على السؤال كيف اتعامل مع زوجي الصامت.

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