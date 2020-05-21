طرق التغلّب على حموضة الحامل في رمضان

في الغالب، تعاني الحامل من الحموضة بسبب اضطرابات الهرمونات خلال الحمل التي يسببها ارتخاء العضلة العاصرة في المريء، ما يؤدي إلى ارتجاع حمضي يؤدي إلى الشعور بالحموضة. وفي شهر رمضان، تزداد معاناة الحامل من الحموضة بسبب تنوّع الأطعمة الغذائية.



إن كنتِ حاملاً وتستطيعين صيام شهر رمضان، اتبعي النصائح التالية للتغلّب على الحموضة في رمضان:



لا تتناولي الطعام مرة واحدة، قسّمي كمية الطعام على وجبات صغيرة تتناولينها بين وقت الإفطار والسحور.



تناولي طعامك ببطء، واحرصي على مضغه جيداً.



تجنّبي الأطعمة المقلية، التي تحتوي على الكثير من التوابل.



تناولي الأطعمة التي لا تحتوي على نسبة عالية من الدهون، تناولي أصناف الطعام التي تحتوي على ألياف طبيعية وكربوهيدرات معقدة، مثل الأرز البني والحبوب الكاملة، واعتمدي على طرق الطهو الصحية مثل السلق والشواء، على أن تحتوي وجبتَي الإفطار والسحور على الخضروات والفواكه الطازجة.



تناولي الأطعمة التي تخفف من أعراض الحموضة، مثل اللبن الزبادي، الموز، الخيار، اللوز.



اشربي كمية كافية من المياه خلال ساعات الإفطار.



احرصي على ممارسة التمارين الرياضية، ويُفضّل بعد تناول وجبة الإفطار بساعتين.



لا تجعلي وجبة السحور قبل النوم مباشرة.



اجعلي مستوى رأسك أثناء النوم أعلى قليلاً بحيث تتجنّبين ارتجاع الأحماض.



يمكنك تناول أحد أدوية الحموضة الآمنة على الحمل، وذلك تحت إشراف طبيبك.