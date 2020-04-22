طرق التنظيف السريع للمنزل في شهر رمضان

أيّام الشهر الكريم طويلة وحارّة، ممّا يصعّب القيام ببعض المهام المنزلية، بخاصة أن إعداد صنوف مختلفة من الطعام لمائدة رمضان يستهلك الكثير من الوقت.

يجب تنظيف المنزل، قبل رمضان، بخاصة المهام الكبرى، مثل: ترتيب الخزائن، وتهوية الفرش والوسائد، بالإضافة إلى غسل السجاد والستائر.

من المُستحسن كتابة قائمة بالأعمال، التي ترغب السيدة في الفراغ منها قبل، حلول الشهر الكريم

ينظّم العمل عن طريق كتابة قائمة بالأعمال التي ترغب السيدة في الفراغ منها، قبل حلول شهر رمضان، وفق الآتي:

غسل الحوائط المتسخة.

غسل الشبابيك.

غسل الأبواب.

غسل الستائر، وكيّها، وتعليقها.

جدول تنظيف المنزل السريع في شهر رمضان

غسل الستائر

غسل السجاد.

غسل مفارش السفرة والطاولات والأسرّة.

غسل المفروشات الموسميّة، مثل: البطاطين والأغطية الثقيلة، مع تخزينها في الخزانات.

غسل وترتيب خزانات المطبخ.

ترتيب خزانات الملابس.

ترتيب الخزائن

خلال تنظيف المنزل في رمضان، يُستحسن الطلب إلى الأبناء المساعدة في أداء بعض المهام المنزلية، مع تخصيص أوقات للاستراحة.

تحدد الأعمال اليومية، وهي تشمل ترتيب الأسرّة وغرفة المعيشة، وإعداد الطعام، وغسل الثياب ونشره وطيّه، والجلي.

تحدّد الأعمال الأسبوعية، مع تقسيمها على كلّ يوم من الأيام السبعة. تشمل المهام: تنظيف النوافذ والأبواب، والنجف، وتغيير شراشف السرير، ومسح الأرضيات، وتنظيف الثلاجة، والبوتاجاز، والحمامات.

تحدّد قواعد صارمة للحفاظ على نظافة المنزل، وترتيبها، مثل: الالتزام بتناول الطعام في المطبخ أو غرفة المعيشة أو غرفة المائدة. كما يمنع تناول الطعام في غرف النوم، مع الحفاظ على ترتيب ونظافة الدواليب ومكاتب الدراسة الخاصة بالأولاد.

تخصّص سلال صغيرة للقمامة في كل غرفة، مع إلزام الأولاد بتفريغها، يوميًّا.

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