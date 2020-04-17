نصائح لتسهيل أصعب مهمات التنظيف

يمكن أن تبدأ بتنظيف الفرن وهي مهمة صعبة، ولكن ستعجب بمظهره اللامع. تقول جيما براي، مبتكرة طريقة الأمّ المرتبة “الوقاية خير من العلاج. أخرج الواجهة التي تلتقط كل شيء في قاع الفرن. وحاول شطفها بسرعة تحت الصنبور لتحصل على فرن نظيف، كما يمكنك استعمال منظف فرن، ولكنّ كثيرين يتجنّبوه بسبب المواد الكيميائية”.

تخرج براي الرفوف وتتركها في حمام ماء ساخن وصابون. وتشير إلى أن “سائل التنظيف يعدّ من أفضل المواد لإزالة الشحوم. بعد أن تستعمل الفرن، اتركه يبرد دون أن يفقد دفئه. استخدم الماء الساخن والصابون وقطعة قماش لمسحه، وستبدأ في ملاحظة الفارق”.

لتنظيف الميكرويف، قطّع الليمون إلى شرائح وضعه في وعاء من الماء. تقول لينسي كرومبي، مؤلفة (الحياة السهلة: طرق سريعة لتنظيف منزلك وإدارته على مدار السنة) “أشعله لمدة خمس دقائق بكامل طاقته. اتركه يبرد لفترة ثم امسحه بقطعة من القماش”. وتنصح بتجنّب استعمال المواد الكيميائية إذ يمكن أن تصل إلى الأطعمة.

رشّ جوانب المرحاض بمنتج التنظيف قبل توزيعه بالفرشاة واتركه طوال الليل. إذا وضعته واستخدم شخص المرحاض في غضون نصف ساعة، فلن تكون النتيجة مثالية. تجنّب منتجات التبييض مثل الجفال لأنها لا تكسر الجير. اعتمد الخلّ الأبيض والماء الدافئ مع فرك المرحاض. ولتنظيف حوض الاستحمام تقول جيما براي “استخدم الخلّ الأبيض مع الماء في زجاجة رذاذ، يساعد هذا في معالجة الرواسب والأوساخ.