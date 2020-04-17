نصائح لتسهيل أصعب مهمات التنظيف

يمكن أن تبدأ بتنظيف الفرن وهي مهمة صعبة، ولكن ستعجب بمظهره اللامع. تقول جيما براي، مبتكرة طريقة الأمّ المرتبة “الوقاية خير من العلاج. أخرج الواجهة التي تلتقط كل شيء في قاع الفرن. وحاول شطفها بسرعة تحت الصنبور لتحصل على فرن نظيف، كما يمكنك استعمال منظف فرن، ولكنّ كثيرين يتجنّبوه بسبب المواد الكيميائية”.
تخرج براي الرفوف وتتركها في حمام ماء ساخن وصابون. وتشير إلى أن “سائل التنظيف يعدّ من أفضل المواد لإزالة الشحوم. بعد أن تستعمل الفرن، اتركه يبرد دون أن يفقد دفئه. استخدم الماء الساخن والصابون وقطعة قماش لمسحه، وستبدأ في ملاحظة الفارق”.
لتنظيف الميكرويف، قطّع الليمون إلى شرائح وضعه في وعاء من الماء. تقول لينسي كرومبي، مؤلفة (الحياة السهلة: طرق سريعة لتنظيف منزلك وإدارته على مدار السنة) “أشعله لمدة خمس دقائق بكامل طاقته. اتركه يبرد لفترة ثم امسحه بقطعة من القماش”. وتنصح بتجنّب استعمال المواد الكيميائية إذ يمكن أن تصل إلى الأطعمة.
رشّ جوانب المرحاض بمنتج التنظيف قبل توزيعه بالفرشاة واتركه طوال الليل. إذا وضعته واستخدم شخص المرحاض في غضون نصف ساعة، فلن تكون النتيجة مثالية. تجنّب منتجات التبييض مثل الجفال لأنها لا تكسر الجير. اعتمد الخلّ الأبيض والماء الدافئ مع فرك المرحاض. ولتنظيف حوض الاستحمام تقول جيما براي “استخدم الخلّ الأبيض مع الماء في زجاجة رذاذ، يساعد هذا في معالجة الرواسب والأوساخ.
تساعد منتجات تنظيف النوافذ أو الخلّ على تنظيف زجاج النوافذ. كما يمكن اعتماد إسفنجة رطبة مع بيكربونات الصودا.
بالنسبة إلى النوافذ الخشبية المطلية، امسح الغبار عنها ثم نظفها بمنتج لا يتلف الخشب. ولا تنس تنظيف المقبض بما كنت تستخدمه لتنظيف الإطار ثم اغسل الستائر. هذا هو الوقت المناسب لتكون “عديم الرحمة”، في تنظيف كل أركان بيتك ومن بينها درج الخزائن: أفرغ كل الأدراج وامسحها بقطعة قماش مبلّلة. ولا تُعد الأشياء التي لا تستخدمها. إذا كنت تعتقد بأنك قد تحتاج إلى غرض ما في يوم من الأيام، لا ترجعه.
المساحات تحت الأسرّة يصعب تنظيفها أحيانا أو قد ننساها، لذلك قُم بإزالة كل ما تقوم بتخزينه تحت سريرك واترك المساحة فارغة. إذا كنت تملك منظفا بالبخار، استخدمه واترك النافذة مفتوحة حتى تجفّ الغرفة.وبالنسبة إلى الأريكة والمفروشات الناعمة لا تنس شقوق الأريكة وما تحت الوسادات، امسح بقطعة قماش مبلّلة وافرك البقع برفق. إذا كانت الأوساخ لاصقة، استعمل منظف البخار. اسحب الأريكة ومرر المكنسة الكهربائية تحتها وخلفها. ويعدّ تنظيف الجدران والأسقف والأبواب مرهقا، لكن يمكن أن تمسح ورق الحائط، ولا يوصي خبراء التنظيف بغسل الجدران.
نظف أدوات التنظيف وامنحها الاهتمام. ويجب الحفاظ على المماسح في أماكن جافة. ويجب تنظيفها بعد كل مرة تستعمل فيها. ونظّف المكنسة الكهربائية بنزع الأجزاء القابلة للغسل، وإذا كانت مسدودة بالشعر، خذ مقصا صغيرا واحرص على قصه في المنتصف وجذبه.
للمزيد عن صحتك وجمالك:
أخطاء تجنبّها أثناء غسيل السجاد في المنزل
زيني منزلك بأفكار بسيطة في عيد الفصح