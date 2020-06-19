طرق الحصول على أفضل تدرج للحية تناسب وجه الرجل

لا شك أن تدريج اللحية يمنح الكثير من الأناقة والجاذبية لمظهر الرجل الخارجي، فضمان أناقة المظهر لم تعد مقتصرة على ترك اللحية نامية فقط، بل أيضاً معرفة الشكل والأسلوب المناسب، الذي يسمح للرجل اختيار تدريج اللحية المناسب الذي يمنح تكاملاً ومثالية تزيد من توهج مظهر الرجل الخارجي وتبعد طلته الذكورية الخارجية المتعلقة باللحية عن الرتابة والملل والتقليدية سواء للرجل صاحب اللحية الطويلة أو القصيرة.

ولأن وجوه الرجال مختلفة الأشكال والأحجام وطبيعة شعر لحاهم ودرجة نموها وتكاملها من الأمور المتفاوتة، فإن التقرير التالي سوف يسلط الضوء على تدريج اللحية المناسب بالنسبة لكل رجل ونوع ونمط اللحية التي يمتلكها.

1- ما المقصود بتدريج اللحية؟

يقصد باعتماد تدريج اللحية أو الـ Fade كما يطلق عليه البعض هو إحداث تدرجات في كثافة طبقات شعر اللحية، حيث يتم ملاحظة تفاوت غزارة شعر اللحية بحيث تتواجد الطبقات الأكثر كثافة وغزارة من الشعر أسفل اللحية، بينما تتواجد وتظهر الطبقات الأقل كثافة وغزارة من الشعر على منطقة الوجنتين، كما يرتكز تدريج اللحية على اتصال مزج شعر الوجه بداية من شعر السوالف ونقطة اتصاله بشعر اللحية.

ولعل أهم الأمور التي يجب أن يحرص عليها الرجل قبل اعتماد تدريج اللحية هو التأكد من أن الحلاق الخاص يمتلك المهارات اللازمة لأساليب تدريج اللحية الحديثة، حيث إن تدريج اللحية من أحد الأنماط المستحدثة في عالم الموضة الرجالية، وبالتأكيد مراعاة ملاءمة قصة الشعر مع شكل تدريج اللحية وتكامل درجات تدريج شعر الرأس مع شعر اللحية حتى لا يصبح المظهر الخارجي للرجل غريباً.

2- هل تدريج اللحية مناسب لجميع الرجال؟

نعم بالتأكيد، اعتماد تدريج اللحية يمثل نقطة قوة كبيرة على صعيد منح مظهر الرجل الخارجي أناقة ذكورية متوهجة ووسامة مضمونة، ولكن فيما يتعلق بملائمة تدريج اللحية لجميع الرجال فإن الأمر يتوقف على مدى قدرة الرجل على الالتزام بالزيارات الدورية لصالون الحلاقة الخاص به، وذلك لأن اعتماد تدريج اللحية وما يحتويه من طبقات شعر مختلفة الكثافة تختلف درجات نموها تستلزم الحصول على رعاية واهتمام مستمر للإبقاء على أناقة تدريج اللحية بشكل مثالي دائماً.

وفي حالة عدم القدرة على الذهاب بشكل دوري إلى صالون الحلاقة لإصلاح وصيانة تدريج اللحية وإعادة التكامل لطبقات شعر اللحية مختلفة الكثافة، فإن تواجد الأدوات المناسبة لإصلاح تدريج اللحية في المنزل يعد أمراً هاماً للغاية، لأن ترك تدريج اللحية دون عناية يتسبب بالارتباك وعدم التجانس لمظهر الرجل الخارجي.

وبجانب النقاط السابقة فإن أكثر المعايير أهمية التي تحدد مدى قابلية الرجل لاعتماد تدريج اللحية هو امتلاكه لذقن مكتمل في الأساس لا يعاني من بقع صلعاء أو فراغات.

3- هل يمكن الحصول على تدريج اللحية في المنزل؟

بالتأكيد يمكن الحصول على تدريج اللحية في المنزل، ولكن الأمر يتطلب امتلاك الرجل بعض المهارة لتحقيق هذا الأمر، فلا بد من أن يكون الصبر والهدوء من طباع الرجل، كما من المهم للغاية امتلاك يدين ثابتتين حتى لا يحدث أي خطأ يؤدي في النهاية إلى نتائج كارثية على صعيد المظهر الخارجي للذقن بشكل يضطر معه الرجل حلق لحيته بالكامل، وأخيراً توافر الأدوات الأساسية لاعتماد تدريج اللحية مثل موس الحلاقة الحاد وماكينة الحلاقة الكهربائية متعددة الأمشاط لضمان النجاح في تطبيق درجات الشعر مختلفة الكثافة بجانب تواجد فرشاة خاصة باللحية.

4- ما هي نصائح تدريج اللحية الطويلة؟

هناك عدة نصائح هامة للغاية من أجل تدريج اللحية الطويلة بنجاح، وهو الاهتمام باستخدام زيت اللحية المناسب لك بشكل منتظم، مع تمشيط اللحية باستخدام الفرشاة المستديرة الخاصة بها يومياً لمنع تكون أي عقد وتشابك تفسد تدريج اللحية الطويلة، كما يجب الاهتمام باستخدام مجفف الشعر بين الفترة والأخرى لمنح اللحية مظهراً أنيقاً أكثر كثافة ووضوحاً.

5- ما هي نصائح تدريج اللحية المتوسطة؟

لعل أهم النصائح التي تدور حول تدريج اللحية المتوسطة هو الحرص على إعادة صيانة تدريج اللحية سواء داخل المنزل أو في صالون الحلاقة كل 14 يوم تقريباً، مع التأكد من اعتماد تدريج واضح للغاية وقوي بين شعر السوالف والذقن مع ترك طبقات الشعر في مقدمة الذقن متزايدة الكثافة بعكس المساحات المتواجدة عند الأذنين والوجنتين.

6- ما هي نصائح تدريج اللحية القصيرة؟

تدريج اللحية لا يتوقف فقط على اللحى الطويلة والمتوسطة الذي يعتمد على طبقات متدرجة قوية وظاهرة للغاية من اللحية، فالذقن القصير يمكن اعتماد تدريج بسيط لها ولكنه رائع وفعال للغاية.

ويعد تدريج اللحية القصيرة أكثر ملاءمة ومناسبة بالنسبة للرجال الذين لا يمتلكون شعراً كثيفاً فوق منطقة الخد بشكل يسمح لهم باعتماد تدريج اللحية المتوسطة أو الطويلة.

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