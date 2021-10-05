طرق العناية بالثدي جمالياً وصحيًا

هناك العديد من الطرق للعناية بالثدي من الناحية الجمالية وهي أن تختاري حمالة الصدر المناسبة بحسب حجم ثدييكِ، ومن المفضّل الإبتعاد عن حمالات الصدر الناعمة من دون بطانة، إذ تؤدي إلى ترهّل الصدر والجئي إلى واحدة مع بطانة، لترفع الثديين بشكل طبيعي وتحافظ على البشرة المشدودة، واحرصي عند ممارسة التمارين الرياضية أن ترتدي حمالة صدر مناسبة بحسب التمرين وحجم الثديين.

طرق العناية بالثدي للعزباء

التدليك اليومي لأنه يساهم التدليك في تنشيط الدورة الدموية والحفاظ على صحة الثدي، كما أنه يمكنك من اكتشاف أي ورم مبكر وعلاجه قبل أن يتحول إلى ورم خبيث، ولذلك فمن الضروري الحرص على تدليك الثديين بشكل يومي، ويمكن استخدام زيوت طبيعية، مثل: زيت الجوجوبا، أو زيت جوز الهند أو زيت زيتون.

طرق العناية بالثدي فترة الحمل

ينصح بغسل الثدي أثناء الاستحمام بالصابون وشطفه بالمياه

في فترة الحمل يفضل دهن الحلمات بزيت الزيتون أو بالمراهم الآمنة لتليين الحلمات

في الأشهر الأخيرة من الحمل يفضل الاهتمام الزائد بالحلمة مع عدم الهرش فيها

نظافتها بالمياه يوميا يقى من الشعور بالرغبة فى حكها

يجب ارتداء الملابس الفضفاضة والقطنية الملامسة للصدر والحلمات.

أضرار الضغط على الثدي

ارتداء حمالة صدر غير مناسبة ما يضغط على الثدي ويسبب الألم.

ارتداء الملابس المصنعة من مواد معينة قد يسبب ألمًا في الجلد المحيط بحلمة الثدي، لأن بعض أنواع الأقمشة قد تكون غير صحية وقد تسبب التهابًا للجلد.

التمرينات الرياضية الشاقة بعض النساء يعانين وجع الثدي بسبب ممارسة الرياضة الشاقة، إذا كنتِ تتحركين كثيرًا في أثناء التمرين، فارتدي حمالة صدر رياضية أكثر ملاءمة.

قللي من الأطعمة المالحة واحذري من الأطعمة الجاهزة والمعلبة والمصنعة والكافيين الموجود في القهوة والشاي ومشروبات الطاقة.

ألم الثدي الذي يظهر ثم يختفي مع الدورة الشهرية أمر طبيعي، لكن لا يجب أبدًا تجاهل الألم المستمر، ترتبط مئات الحالات الصحية، بما في ذلك التهاب المفاصل وقصور الغدة الدرقية والتهاب الثدي بأعراض متعلقة بالثدي، ويمكن أن يكون ألم الثدي أيضًا علامة على سرطان الثدي، حتى لو لم تتمكني من العثور على كتلة واضحة في ثدييك.

نصائح العناية بصحة الثدي

تناول الغذائي الصحي والتقليل من تناول الكربوهيدرات، والإكثار من تناول الخضروات والفاكهة، وأيضاً تناول الطعام الغني بالبروبيوتيك، وتناول مصادر حمض الفوليك.

استخدام مستحضرات امنة للجلد خالية من المواد الكيميائية الضارة

الحفاظ على اللياقة البدنية من خلال ممارسة الرياضة وحركة الجسم اليومية

لا تتخلي عن المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا

النوم الكافي

الوزن الصحي

تجنب التدخين

التدليك اليومي

الرضاعة الطبيعية

الترطيب اليومي

ارتداء حمالات صدر مناسبة

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