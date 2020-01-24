طرق المحافظة على نظافة السراميك

هناك الكثير من القواعد التي يجب الالتزام بها عند تنظيف السيراميك، ومنها التخلّي عن الممسحة التقليديَّة، واستبدال ممسحة مصنوغة من الـ"مايكروفايبر" بها،

ومنظف مناسب للسيراميك. علمًا أنَّ الأرض السيراميك دائمة الاتساخ، بخاصَّة في حضور صغار في المنزل.



كيف أحافظ على نظافة السيراميك؟

• تكنس الأرض، قبل مسحها، سواء باستعمال المكنسة اليدويَّة (أو الكهربائيَّة). علمًا أنَّ الجيل الجديد من المكانس الكهربائيَّة فعَّال في تنظيف الأتربة والأوساخ غير المرئيَّة بالعين المُجرَّدة.

• يُستحسن البُعد عن المنظِّفات الزيتيَّة التي يستخدمها البعض لإضفاء اللمعان على السيراميك، إذ من عيوبها أنها تجذب الغبار، وتلصقه بالأرضيَّة. بالمُقابل، هناك منظِّفات تجاريَّة خاصَّة بالأرضيات السيراميك، مع اتباع إرشادات الاستعمال المُدوَّنة على عبوات المنظفات لنتيجة مثاليَّة. أمَّا المكونات الطبيعية فتشمل إضافة نصف كوب من الخل الأبيض إلى دلو مملوء بالماء. ثمَّ، تغمس قطعة قماش في المحلول، لمسح الأرض. ويمكن تغيير المحلول أكثر من مرَّة خلال عمليَّة المسح، لضمان الحصول على اللمعان. ثمَّ، تمسح الأرض بماء دافئ، بعد الفراغ من مسحها بالخل والماء، فتجفَّف تمامًا. كما تُنظّف الفواصل الاسمنتية عبر فركها، برفق، بفرشاة، وماء دافئ، ثمَّ مسحها بقطعة قماش وتجفيفها. الجدير بالذكر أن الخلَّ يتمتّع بخاصيَّة حمضيَّة، وهو ما يُخلِّص من بقع الشحوم والدهون. كما أنّه معقِّم ومزيل جيد للروائح الكريهة.

• للحفاظ على نظافة الأرض، يُفضَّل عدم دخول المنزل بالأحذية، بل وضع جزامة فى مدخل المنزل. فهذه خطوة أساسيَّة في الحفاظ على نظافة سيراميك المنزل، وعدم وصول ما يعلق بأحذية الخروج من قاذورات وأتربة إلى داخل البيت.

• يحرص على نظافة السيراميك عبر مسحه بقطعة قماش نظيفة، بالاستعانة بالماء الدافئ الممزوج بقليل من سائل التنظيف. وفي حال انسكاب العصير أو القهوة أو الشاي أو الحبر أو أيَّة بقع صعبة، يمكن استعمال محلول مكوّن من مادة مبيضة مع سائل الجلي. تُغمس قطعة قماش نظيفة في المحلول، وتنوع البقع الصعبة بها، ثم تُشطف الأرض بالماء الساخن، وتُجفَّف تمامًا. أمَّا بقع الشحوم فتتطلَّب استخدام "بيروكسيد الهيدروجين" مع ماء الصودا.

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