طرق تخفيف ملابس الاطفال مع تغيير الفصول

مع بدء موسم تغير الفصول من الشتاء للربيع ومن ثم للصيف تبدأ شكاوى الأطفال من الشعور بالحر بسبب ملابس الشتاء الثقيلة، وفى هذه الظروف تخاف كل أم من تخفيف الملابس لأطفالها، حتى لا يصابوا بنزلات البرد والإنفلونزا أو حساسية الصدر عند تغير درجة الحرارة المفاجئ، وتشعرين بالفعل أن درجات الحرارة تزيد، وخاصة في أوقات النهار، لذا فهذا هو الوقت المناسب لتبدئى بتخفيف ملابس طفلك تدريجيًا.

يقول الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية طب القصر العينى جامعة القاهرة: لتتجنبى إصابة طفلك بالإعياء نتيجة لتخفيف الملابس، تابعى بشكل دائم درجات الحرارة يوميًا، لتكونى على علم إن حدث هبوط في درجات الحرارة، فتتمكنى من أخذ الاحتياطات اللازمة حتى لا يشعر طفلك بالبرد.

وينصح الدكتور أيمن الأمهات بالتخفيف التدريجى لملابس أطفالهم: ابدئى بتخفيف طبقة واحدة من الملابس الداخلية المصنوعة من القطن، ومع الوقت استبدلى الطبقة الخارجية من الملابس المصنوعة من الصوف أو القماش الثقيل بطبقة قطنية أو من القماش الناعم نسبيًا مع الاستحمام بماء «فاتر» حتى لا يصاب الطفل بنزلات برد، وتابع «تجنبى تماما أن يلبس أطفالك ملابس بنصف كم إلا عند دخول فصل الصيف بشكل أكيد واحملى معك جاكيت أو شال بشكل دائم وأنت خارج المنزل في فترات الليل، حيث يشتد الهواء في بعض الأحيان.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

7 أيام لتعليم الطفل الرضيع على النوم الهادئ

7 مخاطر تهدد مولودك الرضيع في بيتك