4 خلطات طبيعية تساعد على تضييق المهبل بالنشا

تضييق المهبل بالنشا تعتبر إحدى الخلطات الطبيعية التي تساعد على تضييق المهبل،ولانه من المشكلات الشائعة بين النساء هي مشكلة اتساع المهبل بعد الولادة الطبيعية.

تضييق المهبل لدى المرأة هي مشكلة تحد من متعة العلاقة الزوجية، وقد تفكر بعض السيدات عن الحل لتضييق المهبل مرة أخرى لأنه لو ترك للطبيعة فلن يعود للوضع الأول أبدًا.

والسبب في اللجوء إلى عملیة تضییق المهبل الشعور بالمتعة بين الزوجين يتأتى بالتلامس بين الرجل والمرأة فإن كان عنق المهبل واسعًا لا يحدث مثل هذا التلامس وبالتالي تفوت هذه المتعة.

طرق طبيعية لتضييق المهبل

خلطة قشر الرمان:

تعتمد تلك الخلطة على قشور الرمان التي أثبتت فعاليتها في تضييق المهبل على مدار سنوات طويلة وبين كثير من النساء اللواتي قمن بتجربة تلك الخلطة.

قومي بتجفيف بعض قشور الرمان ثم اطحنيها جيداً وضعيها في إناء به ماء على نار متوسطة واتركيه لمدة 15 دقيقة حتى يغلي. سوف تلاحظين تغير لون الماء ليصبح بني داكن. ارفعي الإناء عن النار واتركيه حتى يبرد تماماً ثم قومي بوضعه في زجاجه نظيفة محكمة الغلق واستخدمي هذا السائل كدش مهبلي. ينصح باستخدامه في الجماع، لذاك فقط قومي برش هذا السائل على المهبل قبل الجماع بربع ساعة. أحفظي الخلط في الثلاجة واستخدميه ثلاثة مرات في الأسبوع على الأقل وسوف تلاحظين النتائج سريعاً.

خلطة الشبّة

تعرف أحجار الشبة بقدرتها العالية في علاج الكثير من المشكلات كما أن لديها دور فعال في تضييق المهبل ويمكن استخدامها بدون قلق فهي آمنة تماماً ولا تسبب أعراض جانبية ضارة.



يتم طحن كمية مناسبة من الشبة وإذابتها في كمية قليلة من الماء حتى تذوب تماماً. ثم يستخدم المحلول كدش أو غسول مهبلي، وينصح باستخدامه قبل الجماع مباشرة لأنه يعمل على شد المهبل بسرعة وبدون أضرار به كما ان الشبة لها خصائص مطهرة. هذه الخصائص تجعلها تعمل على تطهير المهبل بفعالية كما أنها تقوم بشد عضلات الرحم بشكل فعال.

خلطة بيكربونات الصودا

تستخدم بيكربونات الصودا في تطهير المهبل وعلاج مشكلة اتساعه خاصة بعد الولادة. بيكربونات الصودا تساعد أيضاً في تخفيف الالتهابات المهبلية التي تنتج عن العدوى البكتيرية. فلا يقتصر دورها على ذلك فقط بل ان لها الكثير من الاستخدامات العلاجية الأخرى!



إذا تريدين اسنعمالها لتضييق المهبل، إليك خلطة مجربة و آمنة. ذوبي كمية مناسبة من بيكربونات الصودا مع 3 ملاعق من الماء المعقم و من ثم استخدميها كغسول مهبلي باستمرار مرتين في الأسبوع. سوف تلاحظين فرقاً مهماً بعد بضعة أسابيع.

خلطة المستكا

قومي بطحن مقدار ربع ملعقة من المستكا وضعيها في فنجان صغير ثم اضيفي إليها القليل من زيت الزيتون. يمكنك استبدال زيت الزيتون بزيت السمسم. تناولي هذا الخليط يومياً في الصباح الباكر قبل الإفطار بربع ساعة على الأقل. ينصح الخبراء بتناوله قبل الجماع وبعده. يساعد هذا الخليط على تضييق المهبل بفعالية كبيرة كما أثبتت التجارب أن المستكا له دور قوي في علاج الكثير من المشكلات الصحية التي تتعلق بالجهاز التناسلي عند المرأة. لهذا ينصح باستخدامها وتناولها باستمرار.

كيفية تضييق المهبل بالنشا

تضييق المهبل بالنشا للحصول على قسط كافٍ من الراحة

بعد تضييق المهبل بالنشا يُنصح بالبدء باتباع نظام غذائي غني بالسوائل ومن ثم العودة إلى النظام الغذائي الاعتيادي بشكلٍ تدريجيّ.

بعد تضييق المهبل بالنشا يجب عدم الاحتكاك يساعد على نقل البكتيريا إلى المهبل، ويجب التنويه إلى تجنب استخدام الصابون المعطر أو الصابون المضاد للبكتيريا في غسل المهبل.

بعد تضييق المهبل بالنشا يفضل الإقلاع عن التدخين لمدة شهر بعد إجراء العملية الجراحية، حيث أنّ التدخين يؤثر بشكل سلبي على عملية التئام الجروح بعد العملية.

بعد تضييق المهبل بالنشا يجب الحرص أثناء غسل المنطقة التناسلية على أن يكون الغسيل من الأمام للخلف لتجنب تلوث المهبل بالبكتيريا من منطقة الشرج.

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