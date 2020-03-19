طرق تعقيم هاتفك المحمول للوقاية من الكورونا

انتشر فيروس كورونا المستجد بسرعة في جميع أنحاء العالم، وتكون الأعراض عادةً خفيفة ولكن يمكن أن تكون حادة، خاصة عند كبار السن، واوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن المطهرات التي تحتوي على 60٪ من الكحول على الأقل أثبتت فعاليتها في القضاء على الجراثيم.
وأظهرت الدراسات أن الهواتف الذكية تشكل أرضا خصبة للجراثيم وغيرها من مسببات الأمراض، وفى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد اصبح من الضروري الحفاظ عليها نظيفة، حيث تشير الأبحاث الحالية إلى أنه يمكن أن يبقى على حاله على الأسطح لعدة أيام.
قالت آبل: "باستخدام الكحول بنسبة 70% أو مناديل التطهير، يمكنك مسح الأسطح الصلبة وغير المسامية لمنتج أبل بلطف، مثل الشاشة أو لوحة المفاتيح أو الأسطح الخارجية الأخرى"،
وأوصت بأن تقوم بإيقاف تشغيل الجهاز أولاً وتجنب استخدام مواد التبييض أو إغراق الجهاز في مواد التنظيف والسماح بدخول الرطوبة إلى أي فتحة من الجهاز
ووفقا لما ذكرته العربية , أكد أحد ممثلي جوجل أنه من المقبول استخدام مناديل التطهير على أجهزة الشركة بما في ذلك هاتف Pixel الذكي، دون خوف من التسبب في ضرر.
للمزيد عن صحتك وجمالك:
ما هو مصدر فيروس كورونا؟
ما الفرق بين العزل والحجر الصحي؟