طرق ذكية للاسترخاء وتجديد شبابك من تعب الأسبوع

يمكن ان يؤثر روتين الحياة سواء المهنية أو المنزلية طوال الأسبوع، بشكل سلبي على صحتنا العقلية والجسدية. وغالبًا ما نتوق إلى استراحة أو جلسة تدليل أو إجازة لتجديد نشاطك، وتأتي عطلة نهاية الأسبوع، لتكون فرصة لتدليل ذواتنا.

ستساعدك هذه الطرق الثلاثة الذكية على تدليل نفسك والاسترخاء وتجديد شبابك من تعب الأسبوع وتمنحك الوقت المريح الذي تستحقه.

- باديكير منزلي

يمكنك بسهولة عمل الباديكير في المنزل وتدليل قدميك للتخلص من التعب. ما عليك سوى ملء حوض الاستحمام بالماء الساخن وإضافة القليل من الملح إليه. انقعي قدميك لمدة 15 دقيقة في الماء حتى تشعري باالانتعاش. ثم رطبي قدميك وضعي طلاء الأظافر على أظافرك.

- ماسك ورقي للوجه بشرائح الخيار

يمنحكِ ماسك البشرة شعورًا بالانتعاش والحيوية، ويساعد ايضًا في ترطيب بشرتك. بالإضافة إلى ذلك، يعد تضمينك لشرائح الخيار الباردة بالماسك، امرًا مفيدً للحفاظ على عينيك والحصول على نتيجة أسرع الى جانب الاسترخاء.

- استعيني بملصقات الأظافر

ربما تمنحك ملصقات الأظافر بألوانها وأشكالها المتنوعة الشعور بالراحة والاسترخاء عندما تبدو أظافرك متألقة وجميلة، يمكنك تجربة بعض التصميمات البسيطة لملصقات الأظافر في نهاية الأسبوع والاستمتاع ببعض المرح، والسماح لابداعك بالتألق.

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