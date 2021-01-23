طرق طبيعية تساعد طفلك على الحركة

نستعرض عليكم فيما يلي طرق طبيعية لعلاج اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، وفقًا لموقع "Webmd".

1- اتباع نظام غذائي صحي

يجب على الأم أن تبعد الحلويات والمخبوزات والوجبات السريعة والأطعمة المعلبة عن متناول طفلها المصاب بفرط الحركة ونقص الانتباه، واستبدالها بالأطعمة التي تساعد على تعزيز وظائف المخ، مثل الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان قليلة الدسم والدواجن والأسماك والمكسرات والبقوليات.

2- ممارسة الرياضة

أظهرت بعض الدراسات، أن ممارسة التمارين الرياضية، 3 أيام أسبوعيًا، لمدة 45 دقيقة، تساعد بشكل كبير على تخفيف أعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط بين البالغين.

والسعادة التي يشعر بها الأطفال المصابون بهذا الاضطراب بعد ممارسة الرياضة، ترجع إلى ارتفاع مستويات الدوبامين بالجسم، وهو ناقل عصبي مسئول عن استقرار الحالة المزاجية.

3- تناول المكملات الغذائية

يمكن الاعتماد على بعض المكملات الغذائية، مثل زيت السمك والزنك والحديد وفيتامين د والماغنسيوم والميلانونين، لتخفيف أعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، ولكن يجب الرجوع إلى الطبيب المختص قبل الحصول عليها، لتحديد الجرعات التي يحتاجها المريض ومواعيد تناولها.

4- استخدام الزيوت العطرية

أوضحت بعض الأبحاث، أن زيت اللافندر وجوز الهند وإكليل الجبل من الزيوت الأساسية التي تعمل على تعزيز التركيز عند مرضى نقص الانتباه وفرط الحركة، وتساعدهم أيضًا على النوم بعمق، ولكن يفضل أن يتم استشارة الطبيب المختص قبل استنشاقها أو تطبيقها على البشرة، للبت في إمكانية استخدامها.

5- الابتعاد عن الكافيين

يجب الابتعاد عن المشروبات المنبهة حال الإصابة باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، ويرجع السبب إلى محتواها العالي من مادة الكافيين التي تزيد من الأعراض سوءًا.

وهذا الأمر ينطبق أيضًا على المشروبات الغازية والشوكولاتة الداكنة، فهما من المنتجات الغنية بالكافيين.

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