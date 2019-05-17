طرق طبيعية لإخفاء التعب على البشرة أثناء الصيام

منشور 17 أيّار / مايو 2019 - 07:25
يمكنكِ أيضاً اعتماد خلطة اللبن والخيار والباكينغ باودر لترطيب البشرة أثناء الصيام
يمكنكِ أيضاً اعتماد خلطة اللبن والخيار والباكينغ باودر لترطيب البشرة أثناء الصيام
يؤثر الصوم لساعات طويلة والإستيقاظ ليلاً للسحور الى جانب شرب كميات قليلة من المياه سلباً على بشرة المرأة حيث تظهر علامات التعب على وجهها. تعرفي الى أهم الخطوات التي تمحو آثار التعب عن وجهك وتمنحك إشراقاً وحيوية بحسب مجلة ياسمينا:
 

تدليك البشرة بالثلج

عند الصباح الباكر، إغسلي وجهك بالمياه الباردة، وانتقلي فوراً الى الإستعانة بمكعبات الثلج المؤلفة من ماء الورد. دلكي بها بشرة وجهك لـ 3 دقائق من الوقت وذلك من خلال تمريرها على كافة مناطق الوجه بأسلوب دائري. لا تنسي اعتمادها أيضاً عند منطقة تحت العيون وحول الفم. هذه الخطوة تساعد على إخفاء توّرم الوجه، كما تعمل على ترطيبه وملء خطوط التعب والتجاعيد الرّفيعة.

ترطيب البشرة

اختاري الكريم المناسب تماماً لنوع بشرتك، اعتمديه صباحاً ومساء ان أمكن، وذلك لملء خطوط التعب الناتجة عن الجفاف وقلة النوم. يمكنكِ أيضاً اعتماد خلطة اللبن والخيار والباكينغ باودر، فالأخيرة لا تكتفي فقط بترطيب البشرة، بل تعمل أيضاً على شدّها وملء الخطوط البارزة لاسيما عند منطقة تحت العيون. كما تنقي البشرة وتمنع ظهور حب الشباب أو البقع الداكنة.

طريقة التحضير:

أضيفي الى ملعقة كبيرة من اللبن قطع مستديرة من الخيار بالإضافة الى ملعقة صغيرة من الباكينغ باودر. طبقي المزيج على بشرة وجهك لـ 20 دقيقة على الأقل واعتمديها لمرتين في الأسبوع على الأقل.

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Via SyndiGate.info


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