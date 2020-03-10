طرق طبيعية للتخلص من رائحة البصل بعد تناوله

هل أنت من محبي البصل؟ هل تنزعج من رائحة البصل؟ هل تريد التخلص من رائحة البصل بسرعة بعد تناوله؟

البصل من أنواع الخضارالذي يدخل في معظم وصفات الطهي تقريباً ليضفي عليها نكهة غنية ومميزة، وتساعد النكهة اللاذعة في البصل الأحمر التي تعود إلى مجموعات الكبريت إلى أنتاج (كبريت السيستين) داخل الجسم والذي يساعد من جهته في إنقاص الوزن وإزالة السموم، حيث أظهرت الأبحاث الحديثة أن مركبات الكبريت لديها قدرة قوية مضادة للتكتل.

ومثلما أن الدموع تسبب إزعاجاً للناس، ورائحة البصل تسبب ذات الإزعاج للكثيرين سواء أكانت الرائحة عالقة على اليدين أثناء تقطيعه أو على التنفس بعد أكله، ولإزالة الرائحة عن يديك يمكنك أن تغسل يديك بالماء البارد وتضع القليل من الملح ومن ثم تقوم بفرك يديك جيداً به وتقوم بعدها بغسل يديك بالماء الدافئ والصابون.

أما للتخلص من رائحة البصل أثناء التنفس يمكنك تناول القليل من أغصان البقدونس أو حتى قضم تفاحة لأنهما يساعدان على التخلص من تلك الرائحة.

المكونات الغذائية للبصل:

-64 سعرة حرارية فقط مما يعني أنه منخفض السعرات الحرارية.

-15 غرام من الكربوهيدرات.

-3 غرام من الألياف.

-7 غرام من السكر.

-2 غرام من البروتينات.

- بالإضافة إلى 10% من فيتامينات B6-B-C والمنغنيز.

- كميات صغيرة من الكالسيوم والحديد وحمض الفوليك والفوسفور والبوتاسيوم والكبريت.

المزيد من الصحة والجمال:

فوائد الخيار العديدة لصحة الجسم.. أهمها مكافحة الشيخوخة

4 فوائد للبيض على صحة الإنسان أهمها تحسين الذاكرة