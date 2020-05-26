طرق علاج السعال عند الأطفال طبيعياً

نزلات البرد التي يصاحبها كحة وزكام ورشح من أكثر الأمراض التي يتعرض لها الأطفال الصغار، ورغم أن كثرة تأثرهم بالجراثيم يزيد من مناعتهم لكنه أيضاً يعرضهم للإصابة بمثل هذه الفيروسات، وفي الحالات العادية يمكن أن يَشفَى الطفل دون اللجوء لتناول الأدوية؛ وذلك باستخدام الوصفات الطبيعية المعدة في المنزل، مع الحصول على تغذية صحية وتدفئة جيدة، حيث تأتي العلاجات الطبيعية بالأعشاب وبعض الأطعمة بنتائج فعّالة مع أدوار الزكام والكحة الخفيفة...الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال يصف المرض ويضع له سبل الوقاية والعلاج في وصفات طبيعية

انتبهي لصوت السعال

عادة ينصح الأطباء بتناول السوائل الدافئة وفيتامين «C» طوال موسم الشتاء والخريف للوقاية من نزلات البرد، وأيضاً في بداية أدوار الإنفلونزا البسيطة إذ يمكن لهذه الوصفات أن تأتي بنتائج جيدة، والمهم أن يحدث كل هذا بعد استشارة الطبيب، انتبهي أولاً: إلى صوت الكحة عند طفلك، معرفة السبب يساعدك في اختيار أفضل علاج منزلي ومن ثم يمكنك شرح السعال لطبيبك بشكل صحيح كالتالي: سعال عميق قادم من أسفل الصدر، و من المحتمل أن يكون ذلك بسبب المخاط في الشعب الهوائية.

سعال قادم من الحلق (كحة ناشفة) ، أو قد يكون ذلك بسبب التهاب وتورم حول الحنجرة ، أوسعال خفيف مع التنفس ، أو قد يكون ذلك بسبب تقطر الأنف من مؤخرة الحلق أوصفات منزلية طبيعية .

الوصفة الأولى: الليمون بالعسل للكحة.. ملعقة صغيرة من العسل مع عصير نصف ليمونة، علاج فعّال للكحة وبداية الأنفلونزا، الليمون مصدر جيد لفيتامين –س- المضاد للالتهابات الحلقية ا

الوصفة الثانية: عصير البرتقال بالجزر؛ الجزر والبرتقال واليوسفي من الأطعمة الغنية بالفيتامينات ولها تأثير مباشر في تخفيف أعراض الزكام والكحة وزيادة المناعة، نظفي بعض حبات الجزر واسلقيها جيداً، ويمكنك مزجها مع عصير البرتقال في الخلاط دون سكر، وقدمي العصير الرائع لكِ ولطفلك على مدار اليوم.

الوصفة الثالثة: الينسون والكحة يساعد مشروب الينسون الدافئ في تهدئة الكحة وأعراض الزكام أيضاً، ويمكن تحليته بالعسل وتقديمه لطفلكِ 3 مرات على مدار اليوم، واشربي معه لتشجيعه على ذلك

الوصفة الرابعة: يساعد مغلي النعناع في تسليك الأنف المزكوم وتهدئة السعال والاسترخاء، ويمكن تقديم مشروب النعناع الدافئ مُحلّى بالعسل للطفل مرتين على مدار اليوم، ويمكن أن يستنشق البخار المتصاعد من مغلي أوراق النعناع لتسليك الأنف المسدود

الوصفة الخامسة: (الحبة السوداء) حبة البركة لها فوائد عظيمة في مقدمتها تقوية المناعة وتسريع الشفاء من نزلات البرد، ويمكنكِ تقديمها لطفلك على ملعقة عسل أو مع شوربة الدجاج أو مضافة إلى الحليب

احرصي قبل النوم على

أولا: الكحة والزكام وغيرها من أعراض البرد تزيد حدتها ليلاً وخصوصاً وقت النوم، لذا احرصي على الآتي في كل ليلة يذهب فيها طفلك للنوم: تغيير الفراش وعدم تركه أكثر من يومين في حالة إصابة طفلك بدور البرد والأعراض المختلفة له. تهوية الغرفة التي ينام فيها طفلك باستمرار ودخول الشمس إليها. الاهتمام بالوسادات التي ينام عليها طفلك، اجعليها مريحة واجعلي رأس طفلك مرتفعاً عند النوم كي يتنفس بشكل جيد.

ثانياً: يمكنك عمل تدليك لطفلك على منطقة الصدر بزيت الزيتون قبل النوم وتدفئته بملابس قطنية، ولا تبالغي في تغطية طفلك واحرصي على أن تكون درجة حرارته معتدلة وكذلك درجة حرارة الغرفة التي ينام بها، وأخيراً جميع العلاجات الطبيعية السابق ذكرها لا تُغنيك عن زيارة الطبيب ووصف الدواء اللازم لعلاج الكحة عند الأطفال في حالة اشتداد المرض، أو أصبحت الكحة مصحوبة ببلغم أو زادت أعراض البرد الأخرى.

اعرفي سبب السعال

هناك أسباب عديدة منها نزلات البرد والجيوب الأنفية والحساسية وغيرها، وهنا يكون العلاج المناسب للحالة حسب ما يصفه الطبيب ولكن هناك بعض العلاجات الطبيعية ومنها:

الزنجبيل، يعتبر من الأعشاب الأساسية لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا والسعال، حيث إنه يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والخصائص التي تقاوم الجراثيم والبكتيريا.

الينسون، يساعد على التخلص من السعال والمخاط الناتج عن الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، كما أنه يحتوي على بعض الخصائص المهدئة للجسم والتي تساعد على الاسترخاء.

الليمون بالعسل الأبيض، يحتوي على نسبة كبيرة من المواد المضادة للجراثيم والفيروسات، كما أنه يساعد على تهدئة السعال والتخلص من المخاط والعطس.

ورق الجوافة، يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والخصائص التي تعمل على تهدئة السعال وتعزيز صحة الرئتين والجهاز التنفسي .

النعناع، يعتبر من المهدئات التي تساعد على الاسترخاء وتهدئة الجهاز العصبي والتنفسي والتخلص من السعال.

الشاي بالعسل، حيث أثبتت الدراسات والأبحاث أن هذه الوصفة لديها قدرة كبيرة على علاج السعال عند الأطفال، حيث يحتوي العسل على نسبة كبيرة من المواد التي تعمل على طرد الجراثيم والفيروسات من الجسم وتساعد على تهدئة الجهاز التنفسي وعلاج السعال.

مع تناول هذه الأعشاب لا بد من الابتعاد عن أماكن التدخين السلبي حتى لا يتأثر الجهاز التنفسي ويزداد السعال.

هل تعلمين؟

أن شرب السوائل الساخنة أو شديدة البرودة تجعل السعال سهلاً على الطفل، كما أن السوائل بشكل عام تجعل التهابات الحلق أكثر سهولة وتقي الطفل من التعرض للجفاف ولذلك شجعي طفلكِ على شرب الماء البارد والعصائر مع الشاي الخالي من الكافين وبه عسل النحل، ويمكن لعلاج انسداد الأنف بالمخاط وضع نقاط من محلول ملحي.

الزعتر: من أكثر العلاجات الطبيعية استخداماً للسعال فهو يلطف الجهاز التنفسي ويقلل من احتقان الحلق ولذلك ينصح بشرب منقوعة.

عسل النحل: يساعد في الشفاء من السعال ويمكن إضافة ملعقة منه إلى كوب من اللبن الساخن أو الشاي وشربه بانتظام كما يمكن خلط كميات متساوية منه ومن عصير الليمون مع الماء الساخن، ويمكن أيضاً تناول ملعقتين منه كل ساعتين فهذا من شأنه أن يساعد في تخليص الجسم من المخاط والتهابات الحلق كما يمكن إضافته لعصير الجزر.

البصل: يساهم في العلاج من السعال ويمكن تناوله بأكثر من طريقة كحساء البصل أو خلط مسحوقه مع ملعقة من عسل النحل وتناولها يومياً ويمكن كذلك إتباع تلك الوصفة ، المكونات: عصير ليمونة – ملعقة من عسل النحل - ملعقة كبيرة من البصل المبشور - ماء مغلي

الطريقة: قومي بخلط المكونات معاً ثم ضعيها في إناء فيه ماء مغلي وقلبيها واتركيها لمدة ساعتين ثم صفي الخليط الناتج من الشوائب وضعيه في زجاجة مغلقة بإحكام ثم تناولي ملعقة كبيرة منه كل ساعتين

الجزر: يحتوي على فيتامينات ومواد غذائية تساهم في تخفيف أعراض السعال بمختلف أنواعه ويكون ذلك عن طريق شرب عصيره مع ملعقة من عسل النحل وشربه أربع مرات في اليوم

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