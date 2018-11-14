10 طرق لعلاج ضعف التبويض
1- الحركة المستمرّة وممارسة التمارين الرياضيّة بشكل يومي، خاصةً رياضة المشي، وذلك لمدّة 30 دقيقة يومياً؛ فهي مفيدة لتنشيط إفراز المبايض للهرمونات الأنثوية.
2- الامتناع عن تناول الأطعمة المقليّة أو المشبعة بالدهون والأملاح الزائدة؛ كالبطاطا المقليّة، والوجبات السريعة كالهمبرجر وما شابه ذلك.
3- تناول سبع تمرات يوميّاً؛ فهي مفيدة في تحقيق التوازن الهرموني في جسم الأنثى.
4- شرب الزهورات الساخنة مثل: القرفة، والحلبة، والبابونج، والمردقوش، واليانسون، والزنجبيل، والمريمية بالتناوب بشكلٍ يوميّ؛ فهي تنشط أداء المبايض وتعدّل الهرمونات في الجسم .
5- الإكثار من تناول الزيوت الطبيعيّة كزيت السمسم، وزيت الزيتون، وزيت عباد الشمس.
6- تجنّب الضغوطات النفسيّة المستمرة؛ وذلك لأثرها البالغ في اضطراب إفراز المبيضين. التّخفيف من تناول السكريّات بأنواعها كالحلويات .
7- التقليل من شرب المنبّهات المحتوية على الكافيين مثل: القهوة، والشاي، والمشروبات الغازيّة.
8- إبدال الدهون من اللحوم والأسماك، ومشتقّات الألبان الحيوانيّة بالخضروات والفواكه الطازجة.
9- تناول الحبوب الكاملة باستمرار مثل: الشوفان، والأرز الأسمر، والقمح، والذرة، والشعير. المداومة على تناول ملعقة من العسل يوميّاً مع حبوب اللقاح؛ فهي مفيدة جداً في تنشيط عمل المبايض.
10- أكل المكسّرات كالجوز والبندق واللوز والسمسم بكثرة؛ فهي تحسّن من أداء المبيضين.
قد يعجبك أيضاً:
فوائد عظيمة تجعلك لا تنزع خيوط الموز قبل تناولها أبداً!
لهذه الأسباب احذر من نقص هذا الفيتامين!
تناول هذه الأطعمة الـ 7 دون طهي وانتظر النتيجة!