3 طرق فعّالة لبناء عضلاتك بشكل أسرع

يجب عليك الحركة والمشي السريع بعد تناول وجبة الطعام (shutterstock.com)

يرغب كثير من الشباب في الحصول على عضلات ضخمة بشكل سريع، لكن يمكن لعملية بناء العضلات أن تكون بطيئة ومحبطة لدى البعض، لذلك نقدم لك 3 طرق يمكنك القيام بهم لبناء عضلاتك بشكل أسرع، وفقًا لما ذكره موقع “positive med” المختص بالشؤون الطبية.

عدم الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية

التدريب المكثف على العضلات لا يفيدها إطلاقًا، إذ أن نسبة استفادة العضلات منه لا تساوي شيئًا، كما لو أنك لم تتمرن من قبل، لذلك يفضل التدريب لمدة ثلاث ساعات منفصلة على الأوزان، بدلاً من التدريب المكثف لمدة ساعة واحدة.

للرجال: 5 نصائح لبناء عضلات ضخمة في وقت قياسي

اتّباع نظام غذائي صحي

الالتزام بميعاد الوجبات أمر مهم وضروري، ويجب أن يؤخذ على محمل الجد خاصةً وجبة الإفطار، ومن أهم العناصر التي يحتاجها جسدك هي شرب الماء بكثرة، والبروتين، والأحماض الأمينية التي توجد في اللبن والجبنة، بالإضافة إلى والخضروات الطازجة، والأسماك والمأكولات البحرية واللحوم والفواكه.

تخلصي من إلتهاب العضلات بعد الرياضة بـ 9 نصائح

تجنب العادات المضرة بالصحة

يجب تجنب التدخين، والمشروبات الغازية، والوجبات السريعة،إذ أنها تضر بالجسم بشكل عام، وتبطىء من عملية بناء وتضخيم العضلات.

لمزيد من صحتكِ وجمالكِ:

7 نصائح للحصول على عضلات بطن مقسمة

4 طرق للتخلص من ألم تشنج عضلات الظهر