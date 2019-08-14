طرق لتجديد ديكور مطبخك بميزانية قليلة

ويقول فارس إنه يمكن لربة المنزل طلاء أحد الجدران بالمطبخ بلون صيفي بارز، وذلك إذا كانت جدران المطبخ موحدة اللون، فالطلاء الجديد يساعد في إنعاش المطبخ بشكل سريع دون كلفة كبيرة أو وقت كثير، لكنه نصح بالبعد عن الألوان الفاقعة لأنها قد تؤذي العين.

وتابع أنه إذا كانت أبواب الخزائن في المطبخ من الخشب المطلي فيمكن طلاؤها بلون جديد، مع اختيار كراسٍ جديدة للمطبخ تكون خفيفة، ويفضل أن تكون من البلاستيك والمفرغة الظهور، وذلك لمقاومة البقع وسهولة التنظيف لأنها معرضة للبقع والاتساخ بشكل كبير نظراً لوجودها في المطبخ.

وأشار فارس إلى أنه يمكن تزويد المطبخ بالنباتات والورود بأشكالها المختلفة ولكن مع تأكيد أن النباتات لا تجذب الحشرات.

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