5 طرق لتنسيق الحجاب باللون الأحمر بطريقة ناجحة

لنجاح اللوك الأحمر يجب أن يكون الأحمر طاغياً بقطعة واحدة

ربما تشعر المحجبة بحيرة من أمرها بشأن تنسيق الحجاب مع اللون الأحمر وإليك 5 طرق لتنسيق ذلك اللون والظهور بلوك ناجح:

1- قطعة واحدة حمراء: لنجاح اللوك الأحمر يجب أن يكون الأحمر طاغياً بقطعة واحدة فحسب في الثياب، أي اذا اخترتي كنزة حمراء ابتعدي كلياً عن الأحمر في القطع الأخرى.

2- الحجاب الأحمر: لون لا خلاف عليه أبداً، بل على العكس أن الحجاب الأحمر يليق بصاحبات البشرة الحنطية، لذلك عند اختيار اللون الأسود بكامل اللوك، يمكن ارتداء المنديل الأحمر في هذه الحالة.

3- جاكيت هي الأكثر أناقة: يمكن اختيار جاكيت حمراء اللون مصنوعة من الجلد وتنسيق تنورة سوداء معها، في هذه الحالة تنجح المحجبة بستايل ناعم وبسيط وقوي في الوقت نفسه.

4- الأحمر وباقي الالوان: من الالوان التي تليق بالأحمر هي الباج والأسود والأبيض، ويجب الابتعاد عن الألوان الغامقة، ولكن يمكن المغامرة قليلاً وتنسيق الجاكيت الأحمر مع بلوزة من اللون الموف شرط أن تكون درجات اللونين فاتحة قليلاً.

5- الأحمر والمخطط: لكسر حدة الكنزات المخططة باللونين الأبيض والأحمر يمكن ارتداء معطف أحمر أو جاكيت حمراء طويلة.

المزيد:

للمحجبات: أحدث إطلالات 2017 لتستلهمي منها أناقتك خلال مقابلة العمل

للمحجبات: فساتين ناعمة لسهرة مسائية من وحي الربيع