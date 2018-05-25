5 طرق طبيعية لتنظيف الأسنان بدون معجون

تحتوى أنواع معجون الأسنان التقليدية على نسبة هائلة من النكهات الصناعية، العناصر الكيماوية، المحليات الصناعية والمواد الحافظة. إذا كنتِ ترغبين حقاً في الحصول على بديل طبيعي لمعجون الأسنان، يمكنكِ بسهولة استخدام بعض المكونات الطبيعية والمجربة لضمان الحفاظ على أسنان نظيفة دون القلق من مخاطر المواد الكيماوية وآثارها السلبية.

1- التفريش الجاف

من أهم أسباب تفريش الأسنان هو التخلص من طبقة البلاك، التي تعمل على تراكم البكتيريا على سطح الأسنان. أكد الأطباء كذلك أن تفريش الأسنان يساعد على إفراز المزيد من اللعاب، مما يساعد على الوقاية من أمراض اللثة. إذا نفذ معجن أسنانك، فلا تنسي استخدام فرشاة الأسنان وحدها لفرك الأسنان مرتين يومياً.

التفريش الجاف أو استخدام فرشاة الأسنان فقط هي عملية بسيطة، ما عليكِ سوى تفريش الأسنان لأعلى وأسفل. باتباع تلك الخطوات لبضع دقائق متتالية، تتمكن الشعيرات الصغيرة للفرشاة من تحريك طبقة البلاك التي تتراكم على سطح الأسنان طوال اليوم. قد لا يمنحك ذلك أفضل النتائج، لكن بالتأكيد سيساعدك على الحفاظ على نظافة الفم لعدة أيام متتالية.

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2- صودا الخبز

صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم هي البديل الأشهر لمعجون الأسنان. اغمسي فرشاة أسنانك في صودا الخبز واستخدميها لفرك الأسنان كالمعتاد. أو قومي بإذابة كمية مناسبة من صودا الخبز في القليل من الماء أولاً، ثم استخدميها لتفريش أسنانك.

يستخدم العديد من الأشخاص صودا الخبز كقاعدة أساسية لتحضير أي وصفة منزلية لعلاج مشكلات الفم والأسنان. يمكنكِ أيضاً إضافة بضع قطرات من زيت النعناع العطري إلى صودا الخبز واستخدامه لفرك الأسنان للحصول على فم منتعش ورائحة جذابة.

3- ملح البحر

ملح البحر من المكونات الطبيعية التي تتميز بالعديد من الخواص الفعّالة لتنقية وتعقيم الفم والأسنان. فيتميز بخواصه المضادة للبكتيريا والفطريات ليمنحك فم صحي نظيف تماماً. اغمسي فرشاة الأسنان في القليل من ملح البحر واستخدميه لتفريش أسنانك بالطريقة المعتادة. إذا كنتِ تخشين على أسنانك من التأكل أو الخدوش نتيجة للملمس الخشن لملح البحر، قومي بإذابته أولاً في القليل من الماء ثم استخدميه لتفريش أسنانك بعد ذلك.

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4- ماء الهيدروجين

بيروكسيد الهيدروجين أو ماء الهيدروجين من المكونات البسيطة والأمنة لضمان الحفاظ على أسنان نظيفة وبيضاء، كما يعتمده الكثير من الأشخاص كبديل صحي وفعّال لمعجون الأسنان المعتاد. ينصح الخبراء بتحضير خليط من بيروكسيد الهيدروجين مع صودا الخبز بنسبة 1:1 واستخدامه لغسيل الأسنان بشكل يومي للاستفادة من كافة فوائدهما الجمالية.

5- خيوط الأسنان

خيوط الأسنان لا بد أن تستخدم كجزء أساسي من روتينك اليومي للعناية بالأسنان. حتى مع غياب فرشاة الأسنان أو المعجون، لا يزال في إمكانك التخلص من بقايا الطعام أو طبقة البلاك التي تتراكم بين أسنانك. قد يكون من المفيد أن تقومي بشطف الفم بالماء والغرغرة لعدة مرات بعد استخدام خيوط الأسنان للتخلص من أي بقايا للطعام.

6- الزيوت الطبيعية

تعد تلك الطريقة من الطرق القديمة والمتوارثة لتنظيف الأسنان، كما أن لها العديد من الفوائد الصحية لتقوية اللثة والوقاية من أمراض الفم والأسنان الشائعة. قومي بوضع ملعقة صغيرة من أي من الزيوت الطبيعية داخل الفم (يفضل استخدام زيت السمسم وزيت جوز الهند) كما يمكن استخدام زيت الزيتون أو زيت عباد الشمس. قومي بتقليب الزيت داخل فمك لأعلى وأسفل بشكل دائري، تساعد تلك التقنية على التخلص من السموم المتراكمة داخل الفم، كما تعمل على تبييض الأسنان بفعّالية شديدة في نفس الوقت.

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