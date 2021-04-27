ما هي طرق لزيادة الوزن في رمضان ؟ ما هي الأطعمة التي تساعد على زيادة الوزن؟ ما هي طرق زيادة الوزن الصحيّة؟ هل تعاني من مشكلة مُشكلة نقص الوزن؟ هل أنت من الأشخاص الذين يعانون من خفض الوزن الجسم والتي ترغب بزيادة وزنها في شهر رمضان المبارك لتصل إلى وزن مثالي وطبيعي؟

إن أفضل طريقة لزيادة الوزن في رمضان هو اتباع نظام صحي ومنظم ويجب الحرص على مراقبة الوزن خلال أيام الصيام، وفي هذا المقال نقدم لكم الطرق والنصائح لزيادة الوزن:

نصائح لزيادة الوزن في رمضان

وجبات منتظمة

عدم التنازل عن وجبة السحور

السعرات الحرارية

ركز على أطعمة معينة

انتبه إلى أوقات تناول الطعام

تنويع الوجبات

ممارسة النشاط الجسماني

مراقبة الوزن

الأطعمة التي تساعد على زيادة الوزن

الحليب إن كنت ترغب بزيادة الوزن فننصحك بتناول الحليب، فهو يوفر لك الدهون والكربوهيدرات والدهون، كما يمدك بالفيتامينات والمعادن المهمة والضرورية لصحتك.

اللحوم الحمراء

المكسرات

سمك السلمون

الفواكه المجففة

الأفوكادو

الشوكولاتة الداكنة

الأرز.

النشويات المختلفة.

البيض.

الزبادي.

البقوليات.

طرق زيادة الوزن الصحيّة