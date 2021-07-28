طرق للتعامل مع تساقط الشعر بعد كورونا

يؤدي مرض كوفيد-19 للعديد من التداعيات الجسدية الثانوية، فبالإضافة إلى اصابته الجهاز التنفسي، يمكن أن يؤدي إلى إنقاص الوزن والامراض الجلدية وفقد بعض الحواس مثل التذوق والشم، وتساقط الشعر.

فقد كشفت الاحصائيات أنه من 70 إلى 80 % من مرضى كورونا يواجهون مشكلة تساقط الشعر، ويتسبب تساقط الشعر في زيادة التوتر والذي بدوره يزيد من تساقط الشعر.

وتستغرق هذه الحالة والمسماة بتساقط الشعر الكربي من 2 إلى 4 أشهر حتى تظهر بعد التعافي من كورونا أو حدث صحي يؤدي إلى اجهاد حاد، مثل الخضوع لعملية جراحية أو الإصابة بعدوى فيروسية.

ووفقا للباحثين، يسبب كوفيد الكثير من التوتر الحاد، مما يؤدي إلى تساقط الشعر، ولكن في العادة يتأخر تأثير العوامل الصحية على الشعر، حيث يختبر الجسم اثار مرحلة الاجهاد حتى بعد تعافي بقية الجسم من المرض، ويمكن أن تستمر هذه الحالة لمدة تصل إلى 4 أشهر.

طرق التعامل مع تساقط الشعر الكربي:

البروتين

احرصي على أن يحتوي نظامك الغذائي الصحي على نسبة عالية من البروتين، وذلك من خلال تناول المغذيات الدقيقة، والبيض والدجاج والأسماك والخضروات الورقية والزبادي وفول الصويا.

التمارين

التمارين الرياضية تساعد على تنشيط الدورة الدموية، وتساعد الجسم على افراز الإندورفين، وهي هرمونات السعادة التي تعزز نمو الشعر في الجسم.

المكملات الغذائية

ينصح بتناول المكملات وخاصة بعد الإصابة بعدوى فيروسية، وهناك العديد من المكملات الغذائية التي تعزز نمو الشعر والتي تحتوي على الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة والفيتامينات.

المستحضرات النباتية

هناك مستحضرات نباتية مثل الريدينسيل Redensyl والليبسيل lypsyl لمكافحة تساقط الشعر الخفيف والمتوسط والشديد بعد الإصابة بكورونا.

معززات النمو

وإذا كنت قلقة حقًا، فيمكنك الخضوع لعلاجات معززات نمو الشعر، والتي يمكن أن تساعد في نمو الشعر بشكل أسرع، كما يُنصح باستشارة طبيب نفسي لإدارة التوتر.

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