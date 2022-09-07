العناية بالبشرة عند النساء لا تقتصر على فصل معين خلال العام،فالكثيرات يتبعن روتين معين للعناية بالبشرة كي تبدو دائماً مشرقة نضرة، لكن مع اقتراب حلول فصل الخريف وانخفاض درجة الحرارة بشكل تدريجي، تظهر بعض الآثار السلبية على البشرة، ويعتبر فصل الخريف من أهم مسببات الجفاف للبشرة.

تأثير الجفاف على صحة البشرة

إن الجلد بشكل عام يتكون من ثلاث طبقات، طبقة الابيدرمس، طبقة الديرمس، طبقة الهيبو ديرمس، أما طبقة الابيدرمس تحتوي على مادة الكيراتين وهي المادة المسؤولة عن إنتاج الأظافر والشعر، بالإضافة إلى مادة الملامين وهي المادة المسؤولة عن التصبغات الجلدية، أما طبقة الديرمس تتكون من مكوين أساسين وهم الكولاجين المسؤول عن شد الجلد والإلستين وهي المادة المسؤولة عن رخاوة الجلد، أما الطبقة الثالثة هي طبقة الهيبو ديرمس وهي الطبقة التي تحتوي على الدهون أو العضلات التي تحمي الجلد.

طرق للعناية بالبشرة في فصل الخريف

شرب الماء بكثرة لأنه يساعد على ترطيب البشرة وجعلها مشرقة ونضرة.

اختيار غسول وجه مناسب لبشرتك يعمل على تنظيفها بعمق.

وضع مرطب بنوعية جيدة للبشرة ويساعد على نعومة الوجه.

أخذ فيتامينات مناسبة للبشرة مثل فيتامين C،فيتامين A، فيتامين B3، فيتامين K،فيتامين H

تناول الخضار والفواكة وخصوصاً التي تحتوي على فيتامين سي.

استعمال بعض أنواع الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون وزيت اللوز والتي تعيد للبشرة نضارتها والحفاظ عليها من الجفاف

ترطيب البشرة بعد الاستحمام لأنه الماء الساخن غير مناسب للبشرة مما يؤدي إلى التجاعيد.

استخدام واقي الشمس فهو عنصر مهم للبشرة ويكافح التجاعيد.

تقشير البشرة بشكل مستمر للحفاظ على نعومة البشرة وجمالها.

جفاف البشرة

يحدث جفاف البشرة خصوصاً في الوجه واليدين لأنهم معرضين أكثر للعوامل الخارجية مثل الهواء والرياح، وهناك روتين معين لتفادي هذه المشكلة، وأيضاً يحدث جفاف لكامل الجسم.

أسباب جفاف البشرة

التعرض للحرارة مثل مواقد الحطب والسخانات والمدافئ

التعرض المفرط للشمس

الاستحمام بماء ساخن فترة طويلة يؤدي إلى جفاف بشرتك

استعمال أنواع الصابون والمنظفات والشامبو

الإصابة بأمراض جلدية مثل الصدفية، التهاب الجلد، الأكزيما

تغير المناخ

غسل الوجه بشكل مفرط.

الطقس البارد.

التعرض للهواء الجاف.

الإصابة بمرض السكري

قصور الغدة الدرقية

الإكثار من التدخين

فيتامينات ومكملات غذائية للبشرة الجافة

فيتامين د

كولاجين

فيتامين ج

زيت السمك

البروبيوتيك

حمض الهيالورونيك

الصبار

سيراميد

ما هو الفيتامين الذي يساعد على شد البشرة؟

الفيتامين الذي يساعد على شد البشرة هو فيتامين سي، لأنه يساعد على الحد من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة في الوجه، وكما يعمل على تعزيز إنتاج الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن شباب البشرة، إضافة الى أنه يحمي البشرة من الإصابة بالتصبغات والبقع الداكنة.

أطعمة لنضارة البشرة في فصل الخريف

التوت

اليقطين

البطاطا الحلوة

التفاح

متى يبدأ موسم الخريف 2022؟

بحسب البحوث الفلكية أن من المتوقع أن تكون بداية فصل الخريف 2022 في صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول 2022 وستمر فصل الخريف 94 يوماً تقريباً.

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