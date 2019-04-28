طرق معالجة أخطاء الطبخ

1- التوابل الزائدة

ممكن من الاخطاء اضافة الكثير من التوابل يمكن أن يفسدالطعام، وبالتالي من الصعب تناوله، لذلك عليكِ الالتزام بمقادير التوابل المحددة، واستخدام ملاعق القياس في تحضير وصفات الطعام، وللتخلص من هذه المشكلة يمكن إضافة، بعض من الزبدة للحد من نكهة التوابل.

2- السكر الزائد

غالباً وصفات الحلويات تحتاج إلى قياس كمية، السكر بشكل دقيق مع قياس المكونات الأخرى، فإذا كانت الوصفة شديدة الحلاوة للغاية؛ فهنا، يمكنكِ إضافة القليل من عصير الليمون للتخفيف من حلاوتها.

3- مدة الطهي الزائدة

ممكن أن تنسى ربة المنزل وصفة الطعام، على الغاز أو بالفرن، مما يؤدي إلى احتراقها من الأسفل والذي يؤثر ذلك على نكهة

الطعام بشكل كبير، وللتعامل مع هذه المشكلة ننصح بوضع وعاء الطهي في الماء البارد، لبعض الوقت للتفادي نكهة الاحتراق في الطعام.

4- الخضار الطرية للغاية

عندما تطول مدة طهي الخضار عن المدة المحددة، في الوصفة؛ فتصبح الخضار طرية للغاية، وعند حدوث ذلك يمكنكِ وضع الخضار في وعاء من، الماء البارد مع وضع كمية من الجبنة وتركها لبعض الوقت.

5- سلق المعكرونة زيادة عن اللازم

في حال سلق المعكرونة زيادة عن اللازم ستتحول، إلى معكرونة تشبه العجينة إلى حد ما، وللتعامل مع هذه المشكلة صفي المكرونة

من الماء جيداً ثم قومي بتحميصها لبعض من الوقت على النار مع إضافة القليل من زيت الزيتون.

6- الدجاج الجاف

عندما تتركين الدجاج بعض الوقت داخل الفرن فيصبح، جاف ويصبح تناوله صعب خاصة للأطفال، ولحل هذه المشكلة ننصحك بتقطيع الدجاج إلى قطع، صغيرة وطهيها مع أي نوع صلصة ترغبينه أو استخدامه مع وصفات الحساء.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

5 نصائح لاختيار الإضاءة في المطبخ

طبيب البوابة: لماذا يلتهم الناس الكثير من الطعام في فصل الشتاء!