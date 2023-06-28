لا تكتمل إطلالتكِ في عيد الأضحى دون وضع مناكير بألوان عصرية وجذابة تناسب ملابسك ولون بشرتك ومكياجك وملابسك في العيد، سنقدم لكِ في هذا المقال طرق وضع مناكير عيد الأضحى في المنزل والتي يمكن عملها بكل سهولة:

طرق وضع مناكير عيد الأضحى في المنزل

شراء اللون الذي سوف تحتاجينه ويناسب إطلالتك في العيد.

يجب التأكد من تنظيف أظافرك بشكل جيد قبل وضع المناكير.

قم باستخدم مزيل الطلاء القديم واستخدم قطعة قطن نظيفة لإزالة أي شوائب أو زيوت من الأظافر.

حاول أن تقوم بتقليم الأظافر وتشكيلها بشكل مناسب قبل وضع المناكير واستخدم مبراة الأظافر بنوعية جيدة لتشكيل الطول والشكل المطلوب.

يجب أن تقومي بتطبيق طبقة أساسية من المناكير قبل وضع اللون الرئيسي وهذا يساعد في حماية الأظافر ويجعل اللون يدوم لفترة أطول.

حاولي أن تستخدمي ثلاث طبقات رفيعة من المناكير بدلاً من طبقتين سميكتين، الطبقات الرفيعة ستجف بسرعة أكبر وستعطي تغطية أفضل ومظهرًا أكثر انسجامًا.

اتركي فترة تقريباً 15 دقيقة بين كل طبقة والأخرى للسماح للمناكير بالتجفيف تمامًا ويمكن استخدام زيت للأظافر أو مجفف المناكير السريع للمساعدة في التجفيف.

استخدمي طبقة علوية لامعة لتثبيت المناكير وتعزيز تألقه وأيضاً هذه الطبقة تحمي الأظافر وتمنحها لمعانًا جميلًا.

احرصي يا عزيزتي على تطبيق المناكير بشكل منتظم وأزيلي اللون القديم وإعادة تطبيقه عندما يبدأ في التكسر أو التقشير.

قومي بحماية أظافرك من الأضرار الخارجية عن طريق ارتداء قفازات واقية عند القيام بالأعمال المنزلية أو التعامل مع المواد الكيميائية.

احرصي على ترطيب الأظافر والبشرة المحيطة بها وحاولي أن تهتمي بلون الطلاء.

ألوان مناكير عيد الأضحى 2023

البنفسجي الميتاليك

الذهبي الغليتر

الوردي الذهبي

الأخضر

الأحمر

البرتقالي

البرغندي

الرمادي الفضي

نصائح قبل تطبيق المناكير في منزلكِ