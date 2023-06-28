لا تكتمل إطلالتكِ في عيد الأضحى دون وضع مناكير بألوان عصرية وجذابة تناسب ملابسك ولون بشرتك ومكياجك وملابسك في العيد، سنقدم لكِ في هذا المقال طرق وضع مناكير عيد الأضحى في المنزل والتي يمكن عملها بكل سهولة:
طرق وضع مناكير عيد الأضحى في المنزل
- شراء اللون الذي سوف تحتاجينه ويناسب إطلالتك في العيد.
- يجب التأكد من تنظيف أظافرك بشكل جيد قبل وضع المناكير.
- قم باستخدم مزيل الطلاء القديم واستخدم قطعة قطن نظيفة لإزالة أي شوائب أو زيوت من الأظافر.
- حاول أن تقوم بتقليم الأظافر وتشكيلها بشكل مناسب قبل وضع المناكير واستخدم مبراة الأظافر بنوعية جيدة لتشكيل الطول والشكل المطلوب.
- يجب أن تقومي بتطبيق طبقة أساسية من المناكير قبل وضع اللون الرئيسي وهذا يساعد في حماية الأظافر ويجعل اللون يدوم لفترة أطول.
- حاولي أن تستخدمي ثلاث طبقات رفيعة من المناكير بدلاً من طبقتين سميكتين، الطبقات الرفيعة ستجف بسرعة أكبر وستعطي تغطية أفضل ومظهرًا أكثر انسجامًا.
- اتركي فترة تقريباً 15 دقيقة بين كل طبقة والأخرى للسماح للمناكير بالتجفيف تمامًا ويمكن استخدام زيت للأظافر أو مجفف المناكير السريع للمساعدة في التجفيف.
- استخدمي طبقة علوية لامعة لتثبيت المناكير وتعزيز تألقه وأيضاً هذه الطبقة تحمي الأظافر وتمنحها لمعانًا جميلًا.
- احرصي يا عزيزتي على تطبيق المناكير بشكل منتظم وأزيلي اللون القديم وإعادة تطبيقه عندما يبدأ في التكسر أو التقشير.
- قومي بحماية أظافرك من الأضرار الخارجية عن طريق ارتداء قفازات واقية عند القيام بالأعمال المنزلية أو التعامل مع المواد الكيميائية.
- احرصي على ترطيب الأظافر والبشرة المحيطة بها وحاولي أن تهتمي بلون الطلاء.
ألوان مناكير عيد الأضحى 2023
البنفسجي الميتاليك
الذهبي الغليتر
الوردي الذهبي
الأخضر
الأحمر
البرتقالي
البرغندي
الرمادي الفضي
نصائح قبل تطبيق المناكير في منزلكِ
- قومي بتنظيف أظافركِ بمحلول مطهر لإزالة أي أوساخ، ومن الأفضل ألا يوجد أي مناكير سابقة على أظافركِ.
- ضعي طبقة من زيت الأظافر على أظافركِ ثم اتركيها تجف، ويعمل هذا الزيت على ترطيب الأظافر وحمايتها من التكسر والتشقق.
- قومي بتنعيم الجلد حول الأظافر بوضع يديكِ في وعاء الماء الفاتر مع بضع قطرات من محلول اللافندر لمدة 4 دقائق، واستخدمي فرشاة ناعمة لإزالة الجلد الميت. ثم رطبي يديكِ بمرطب مناسب أو ضعي القليل من زيت جوز الهند واللوز والزيتون.
- يمكنكِ استخدام مبرد الكريستال لتشكيل أظافركِ حسب رغبتك، ومن الأفضل جعل زوايا الأظافر مربعة أو مستديرة.
- قومي بإزالة اللحم الزائد أو الجلد حول أظافركِ باستخدام مقص الأظافر، واستخدمي مبرداً خاصاً لسطح الأظافر لتلميعها وإزالة الشوائب عليها.