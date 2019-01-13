لتجفيف البندورة يجب اختيار البندورة اليابسة

عملية تجفيف البندورة هي عبارة عن طريقة بدائية ابتدعها القدامى، بسبب تعلقهم بتناولها، واحتاجوا لوجودها طوال العام، فلم يكن لديهم في ذلك الوقت ثلاجات للحفاظ على البندورة، وكما نعلم أن البندورة تتعرض للفساد بسرعة إذا لم تكن داخل الثلاجة، خصوصاً في الأيام الصيفية الحارة، فقامت النساء القدامى بالتفكير بطريقة لتخزين البندورة حتى الموسم الآخر، وبسبب الكميات الكبيرة التي كانت توجد لديهم من البندورة، فلتفادي التخلص من هذه الكميات دون فائدة لجأت النساء لاستخدام طريقة تجفف البندورة كالفواكه المجففة، وذلك من خلال غسلها، ووضعها تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، حتى تجف وتقوم بوضع كميات من الملح عليها، ثم وضعها مرطبان مغطى بعيد عن تقلبات الحرارة وبعيد عن التهوية، بذلك نجحت في إيجاد طريقة في تخزين كميات البندورة، التي كانت فائض، بالإضافة لاستخدام البندورة على مدار السنة في مختلف أصناف الطعام، وكانت تقوم بنقع البندورة في الماء للتخلص من ملوحتها، إذا كانت مالحة جداً، ومع مرور الوقت والأيام وتوافر الثلاجات، والدفيئات الزراعية، التي سمحت لنا بوجود البندورة على مدار السنة كثمرة طازجة، فلا يوجد حاجة مُلحة لتخزين البندورة، على رغم مذاقها الرائع، وقيمتها الغذائية، فالبندورة عند التجفيف تبقى محتفظة بقيمتها الغذائية، ولا تفقد أي من فوائدها.

طريقة تجفيف البندورة ووضعها بالفريزر:

- اختيار البندورة اليابسة.

- غسل البندورة بالماء جيداً.

- تقطيع البندورة لمربعات صغيرة باستخدام السكينة الحادة.

- رش الملح على جميع قطع البندورة حتى يصل لجميع المناطق.

- عرض البندورة على أشعة الشمس لمدة تقارب 3-5 أيام حتى يتم تجفيف البندورة.

- عندما تجف البندورة، توضع في كيس نايلون، ووضعه في الفريزر، ويمكن وضع القليل من البهارات.

المزيد:

أفضل 3 طرق لتفريز البندورة

الطماطم الصغيرة لها فوائد صحية لا تعد ولا تحصى