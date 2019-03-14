طريقة تحضير الفلفل المحشي

الفلفل أحد الخضروات اللذيذة والمغذية للجسم، فتناوله يقدم لجسم الإنسان الكثير من الفوائد، لغناه بالعديد من الفيتامينات، والأملاح، والمعادن، وبعض العناصر الغذائية المهمة للجسم بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تقي من السرطانات، لذا فإنّ الفلفل يتمّ استخدامه في تحضير الكثير من الأطباق الشهيّة والغنيّة، ومن أبرزها طبق الفلفل المحشيّ.

مقادير الفلفل المحشيّ:

- اثنتا عشرة حبة من الفلفل الأخضر أو الملون، مفرغة ومنزوعة الرأس (مع الاحتفاظ بالرؤوس جانباً).

- حبّتان من البصل المتوسط الحجم، والمفرومة مسبقاً.

- أربعة فصوص مفرومة من الثوم.

- ملعقتان صغيرتان من البابريكا.

- ملعقتان صغيرتان من الكمون المطحون.

- كوبان من الأرز قصير الحبة، والمغسول جيداً والمنقوع.

- كوبان من مرق الدجاج.

- نصف كيلوغرام من اللحم المفروم.

- ست حبات من البندورة المقشرة والمفرومة فرماً ناعماً.

- أربع ملاعق كبيرة من معجون البندورة.

- نصف كوب من البقدونس المفروم.

- نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

- ست ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير الفلفل المحشيّ:

- أولاً ضعي البصل في قدرٍ ثم ضعيه على النار وشوحيه بالزيت إلى أن يذبل، وبعد ذلك أضيفي الثوم، والكمون، والبابريكا.

- ثم قلّبي المقادير مع بعضها البعض واتركيها لبعض الوقت على النار.

- ثم أضيفي الأرز للمقادير السابقة، ثمّ أضيفي إليه مرقة الدجاج، وغطي القدر لمدة عشر دقائق واتركي الأرز إلى أن يتشرب كمية المرق.

- ثمّ خفضي النار واتركي القدر على النار عشر دقائق أخرى.

- ثم ضعي القليل من زيت الزيتون في مقلاةٍ وضعيها على النار وأضيفي إليها اللحمة وشوحيها إلى أن تحمَر وتنضج.

- ثم أضيفي كلاً من البندورة ومعجون البندورة واخلطيهم جيداً مع بعض.

- بعد ذلك أضيفي إلى الخليط الأرزّ المطبوخ واخلطي المقادير مع بعضها البعض بشكل جيد.

- ثمّ تبليه بالملح والفلفل الأسود، أحضري حبّات الفلفل المفرغة واحشي كلّ حبّة منها بمقدارٍ مناسبٍ من الخليط السابق.

- ثمّ ضعي على كلّ حبة الرأس المنزوع منها.

- ثم أحضري صينية الفرن وضعي فيها حبات الفلفل المحشوة، ورشّيها بقليل من زيت الزيتون.

- ثم أدخليها إلى الفرن على حرارة مئة وثمانين درجةً لمدة ثلاثين دقيقةً إلى أن تحمَر حبات الفلفل، وبعد ذلك أخرجيها من الفرن وقدّميها ساخنة.

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