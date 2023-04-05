البوابة - الكبة من المقبلات المشهورة جدّاً خاصة في رمضان، والّتي يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، مثل الشوي في الفرن أو على الفحم أو يمكن قليها بالزيت، وكما يمكن حفظ الكبة بعد تجهيزها وقبل طهوها في الفريزر لاستخدامها عند الرغبة، وعمليّة تحضير الكبّة تحتاج إلى وقت وجهد، وفيما يلي طريقة تفريز الكبة في رمضان:

طريقة تفريز الكبة في رمضان

يجب تحضير حبات الكبة وحشوها بالحشوة المناسبة، ثم ترتيبها في صينية مغلفة بقطعة نايلون.

ثم يفضل إدخالها إلى الفريزر لمدة ساعة تقريباً.

ويتم إخراج الكبة من الفريزر وترتيبها في أكياس التفريز.

ثم الحرص على وضع العدد المناسب لكل استخدام.

ثم ترتيب أكياس الكبة في الفريزر.

وعند الرغبة بقلي الكبة، يفضل إخراجها من الفريزر ثم قليها مباشرة بعد تسخين الزيت.

طريقة تحضيرالكبّة المقلية

مقادير الكبّة المقلية

3 أكواب ونصف من البرغل الناعم.

كيلو من اللّحم الهبرة.

3 ملاعق كبيرة من الماء البارد.

حبة بصل مقطّعة إلى أرباع.

نصف حبّة من اللّيمون.

ورقتان من النعنع الأخضر الطازج.

ملح"حسب الرغبة"

فلفل "حسب الرغبة"

مقادير حشوة الكبة

بصلة مفرومة ناعماً.

500 غرام من اللّحمة خالية الدهون.

زيت نباتيّ للقلي.

8 ملعقة حجم صغير من الفلفل الأبيض.

8 ملعقة حجم صغير من الزنجبيل.

8 ملعقة حجم صغير من الفلفل الأسود.

8 ملعقة حجم صغير من الملح.

4 ملاعق حجم كبير دبس رمان.

طريقة تحضير الكبّة المقلية

أولاً نقوم بنقع البرغل في الماء لمدّة نصف ساعة تقريباً.

ثم نقوم بخلط البصل المقطّع مع النعنع والملح، والفلفل وقشر نصف الليمونة.

ثمّ نُضيف البرغل الناعم المصفّى من الماء في الخلاط الكهربائيّ حتّى نحصل على خليط ناعم.

ثم نضيف اللّحم المفروم الى الخليط السابق من الماء.

ثم نعيد عمليّة الخلط جيّداً حتّى تمتزج المقادير.

ثمّ نقوم بسكّ الخليط في إناء عميق ونبدأ عمليّة العجن بواسطة اليدّ جيّداً.

طريقة تحضير الحشوة

أولاً نضع الزيت النباتي في مقلاة واسعة ثم اتركها قليلاً على نار هادئة حتى يسخن الزيت.

ثم نضيف البصلة المفرومة ونتركها حتى تتذبل.

ثمّ نُضيف اللّحمة ونحرّكها مع البصل.

ثم نُضيف الفلفل الأبيض والفلفل الأسود، والزنجبيل ونحرّك المقادير معاً.

ثم نتركها على النار الهادئة حتّى تنضج اللّحمة جيداً.

ثم نقسّم الكبة إلى كرات حجم صغير .

ثمّ نعمل حفرة صغيرة في كلّ كرة، ونضع فيها القليل من الحشوة التي قمنا بتحضيرها في السابق.

ثم نغلقها بشكل جيّد وبرفق ونقوم بتكرار العمليّة مع بقيّة الكرات.

ثم نسخّن زيت غزير في مقلاة عميقة ونضع فيها حبات الكبة ونتركها حتى تتحمر من كل الجهات وتأخذ اللون الذهبي.

وأخيراً نقوم بوضع الكبّة على ورق التجفيف للتخلّص من الزيت الزائد وتقدّم ساخنة ويمكنك وضع الكاتشب والمايونيز معها، صحتين وعافية.

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