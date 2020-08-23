طريقة تفكير مواليد برج العذراء

يسيطر على العذراء كوكب عطارد وبالأخص مواليد الأيام العشرة الأولى والثانية أي من اليوم الحادي والعشرين من آب وحتى العاشر من أيلول، فعطارد هو الكوكب المؤثّر على التفكير والذكاء والقدرة الحسابية، ويتأثر برج العذراء بحركة الكوكب سلباً وإيجاباً، ويمتزج الزكاء والسرعة في التفكير مع القدرة المُتاحة للتمهّل والقدرة على التحليل، والنقد الموضوعيّ، وربما يصل إلى النقد الحادّ والمزعج.

والجدير بالذكر، أنّ الأشخاص الذين ينتمون إلى برج العذراء هم ذوو شخصية مخطّطة مدبرة ومفكرة ومنتقدة، بل هم شديدو الانتقاد، وهم من الثوار فالويل للحكومات التي يرأس المعارضة فيها ابن برج العذراء، فنقدهم لاذع وشديد، وينظرون إلى الأمور بدقة ويحللون الأمور ليخرجوا باستنتاجاتهم الخاصة التي غالباً ما تكون معبرة ودقيقة.

يعاني مواليد العذراء في تربية أبنائهم وبالأخص الابن الأول وبشكل أكثر خصوصية لو كان ذكر من مواليد برج الدلو أو الثور، فالدلو استقلاليّ ولا يحب أن يتدخل أحد بشؤونه، والثور عنيد وذو رأي مستقل، لذلك يجب أن يحاول اكتساب المرونة ليوجه النصائح والانتقادات بشكل لائق وبأي وقت.

يبلغ عدد الأبراج الفلكيّة 12 برجاً فلكيّاً، وهي: العذراء، والميزان، والحوت، والسرطان، والأسد، والثور، والجدي، والجوزاء، والحمل، والعقرب، والدلو، والقوس، ولكل برج منها صفات خاصة به، وصفات يشترك بها مع الأبراج الأخرى، وهو برج ترابي، ويحتل المرتبة السادسة بين الأبراج، ويعتبر حجر الحظ الخاص به هو الجزء العقيقي، والبرج المعاكس له هو الحوت، ويكون مواليد يوم 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر من أصحاب هذا البرج.

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