يعتبر جمال الوجه هو مفتاح القبول عند الآخرين، والعناية بشكل مستمر بالبشرة تساعدنا في الحفاظ على الجمال الذي وهبنا الله إياه، لكن استخدام الصابون وحده لا يكفي لإبقاء بشرتنا مشرقة ونضرة والسماح للخلايا بالتجدّد، فالحاجة إلى تقشير البشرة مهمّ جدّاً لنا للحفاظ على بشرتنا وتألّقها ولمعانها.

وفيما يلي يقدم لكم "البوابة" أهم خطوات تقشير البشرة في المنزل قبل حلول عيد الأضحى المبارك:

خطوات تقشير البشرة في المنزل قبل حلول عيد الأضحى

من خطوات تقشير البشرة في المنزل قبل حلول عيد الأضحى هي إزالة الجلد الميّت من أجل فتح مسامات البشرة المغلقة وتضييق المسامات الواسعة.

تقشير البشرة في المنزل يساعد على إبقاء البشرة ناعمة ونضرة مثل بشرة الطفل.

التقشير بشكل دوري للوجه يساعد على تقليل الآثار الظاهرة للتجاعيد.

يقلّل تقشير البشرة في المنزل خاصة في فصل الصيف من آثار حبّ الشباب والتصبّغات والبقع الداكنة على البشرة مثل النمش والكلف.

تقشير البشرة يعالج تشقّقات البشرة البسيطة.

الموادّ المستخدمة في تقشير البشرة تساعد على تنظيف البشرة وترطيبها وتغذيتها ولمعانها.

يتخلّل عملية تقشير البشرة في المنزل عمل مساج للوجه، مما يسبب لك تنشيط الدورة الدمويّة، ويكون معدّل تدفّق الأكسجين المحمّل مع الدم للوجه وتنشيط إنتاج الكولاجين.

الاستعداد لتقشير البشرة في المنزل

نزيل أيّ مستحضر تجميل وكريم عن الوجه.

نقوم بترطيب الوجه بالماء الدافئ.

نقوم بتقشير البشرة في فترة من اليوم لا نحتاج بعدها إلى الخروج والتعرّض لأشعّة الشمس المباشرة.

طرق تقشير البشرة في المنزل

إن جميع الطرق التي سيتمّ توضيحها يوضع الخليط على الوجه والرقبة، ونقوم بالتدليك للبشرة بحركة دائريّة وبرفق، ونستمر لعدّة دقائق، ثمّ نغسل الوجه والرقبة بالماء الدافئ بعدها، نضع الكريم المغذّي والمرطّب للبشرة، مع مراعاة أن نتجنّب وضع الخليط حول العين.

1- السكر وزيت الزيتون: هذه الطريقة تناسب جميع أنواع البشرة، وتعمل كمقشّر جيّد ومرطّب للوجه، يخلط الزيت مع السكّر ويوضع على البشرة لنبدأ بعدها بعمليّة التدليك للوجه بحركة دائريّة وبرفق.

2- السكّر البنيّ: يمتاز بخشونته مقارنة مع السكر العاديّ، بعد خلطه بكمّيّة قليلة من بالماء تبقى حبيبات السكّر واضحة يدلّك بها الوجه.

3- الملح: نضع القليل من الكريم على البشرة، ونُضيف حبيبات الملح ونعمل على تدليك البشرة بتلك الحبيبات بشكل دائريّ.

4- الشوفان واللّوز المطحون: نعمل على خلط الشوفان باللّوز المطحون، ونُضيف قطرات حليب أو ماء إليه، ونضع الخليط على الوجهة وندلك البشرة به بحركة دائرية. هذه الطريقة مفيدة جداً للبشرة فالمواد المستخدمة تغذي البشرة ويعمل على تضييق مسام الوجه والشوفان على يعالج التهابات الوجه.

5- اللّيمون والملح: يُستخدم لأصحاب البشرة الدهنيّة؛ لأنّه يعمل على تجفيف البشرة، ندلك بالخليط البشرة.

6- قناع طحين الذرة: نخلط طحين الذرة مع الماء لتشكيل عجين، يوضع على البشرة بدون تدليك، وعندما يجفّ يتمّ نزع القناع بقطعة قماش رطبة.

7- كريمات تقشير البشرة: والتي تحتوي على حبيبات ناعمة -يفضّل التي تحتوي على مادة الجليسيرين- نضع الكريم على البشرة بعد ترطيبها بالماء وندلّك الوجهة.

قد يعجبك أيضاً:

ماسكات للتفتيح بعد المصيف بأقل التكاليف !

جميلة البوابة: قناع الفحم المذهل للبشرة الدهنية

أبرز 7 فوائد للكمون في عالم الجمال