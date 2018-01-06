كيف تحمين السجاد من التلف في فصل الشتاء؟
ينصح بتنظيف السجاد بشكل منتظم باستخدام أدوات التنظيف المناسبة (shutterstock.com)
مع برودة الجو تستعين غالبية الأمهات بالسجاد من أجل تدفئة المنزل، وحتى لا يتعرض السجاد للتلف اتبعي هذه النصائح.
• إبقاء الطعام في المطبخ
أهم نصيحة للحفاظ على السجاد وحمايته من البقع، هو تناول الأطعمة والمشروبات في المطبخ، وعدم إحضارها إلى الغرف المفروشة بالسجاد.
• استخدام سجادة للأرجل عند الباب
من الضروري وضع سجادة للأرجل عند باب كل غرفة، وذلك لمنع الأحذية والأرجل من تلطيخ السجاد.
• حماية السجاد من أشعة الشمس
يمكن أن تفقد السجادة المعرضة لأشعة الشمس لوقت طويل ألوانها، وتصبح عرضة للتلف بشكل أسرع، لذلك ينصح بإسدال الستائر ومنع الأشعة من الوصول للسجادة.
• استخدام واقيات تحت قطع الأثاث
تترك قطع الأثاث ثقيلة الوزن علامات على السجاد قد لا تزول أبدا، لذلك ينصح بوضع واقيات خاصة أسفل قطع الأثاث لحماية السجاد من التلف.
• لا تجر الأشياء الثقيلة فوق السجادة
كما ذكرنا سابقاً، يمكن أن تتسبب قطع الأثاث الثقيلة بإتلاف السجادة، لذلك ينصح بحملها بدلاً من جرها عن نقلها من مكان لآخر.
• تغطية السجاد عند الطلاء
عند إجراء بعض التصليحات أو طلاء الجدران، ينصح بتغطية السجاد أو إزالته لتجنب إتلافه أثناء العمل.
• استبدال فلاتر الهواء وأجهزة التكييف
تساعد فلاتر الهواء وأجهزة التكييف على التخلص من الغبار والأوساخ والملوثات الأخرى، لذلك يجب تنظيفها واستخدامها بشكل دوري، لحماية الأثاث والسجاد.
• تنظيف السجاد بانتظام
وأخيراً، ينصح بتنظيف السجاد بشكل منتظم باستخدام أدوات التنظيف المناسبة.
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