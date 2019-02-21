الحناء من الأعشاب التي تستخدم في تلوين الملابس والأقمشة

الحناء من الأعشاب التي تستخدم في تلوين الملابس والأقمشة، بالإضافة إلى الأغراض الجماليّة، مثل: الرسم على الجلد، وصبغ الشعر أو الأظافر وغيرها، حيث تتميّز بلونها المائل إلى البرتقاليّ، والذي من الممكن تغييرُه إلى ألوان أخرى، مثل: الأحمر، أو البنيّ، أو الأصفر بالاعتماد على الموادّ المضافة إليه.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة صبغ الشعر بالحناء باللون الأسود:

1- تحضيرُ الأدوات الّلازمة لعمليّة الصبغ، والتي تتضمّنُ وعاء الحناء، وفرشاة الصبغ، ومنشفة، هذا بالإضافة إلى كيس بلاستيكيّ، والقفازات البلاستيكيّة.

2- غسل الشعر جيّداً بالماء والشامبو، وذلك للتخلّص من الزيوت أو الأوساخ التي قد تكونُ عالقة فيه للحصولِ على أفضلِ نتيجة، مع العلم أنّه يمكنُ أيضاً استخدامُ الحناء على الشعر الجافّ أيضاً.

3- دهن منطقة الجبين والأذنين بالإضافة إلى الرقبة بكميّة من الكريم المرطّب؛ وذلك للتسهيل من عمليّة إزالة بقع الحناء السوداء عن البشرة في حالِ وجودها، حيث إنّه من الصعبِ إزالتُها دونَ اتباع هذه الخطوة.

4- تقسيمُ الشعر إلى خصلٍ صغيرة، وتطبيق الحنّاء على كلّ خصلة باستخدام الفرشاة ابتداءً من الجذور ولغايةِ الأطراف، والحرص على تغليفها بشكلٍ كامل، وذلك حتّى يتغلفَ كاملَ الشعر بشكل متساوٍ.

5- تغطية الشعر بكيس بلاستيكيّ بشكلٍ جيّد.

6- مسح بقع الحناء على البشرة إن وجدت بشكلٍ سريع.

7- ترك الحنّاء على الشعر لفترة لا تقلّ عن ثلاثِ ساعات؛ للتأكّد من اكتسابِ الشعر للونِ المرغوب.

8- غسل الشعر جيّداً بالماء للتخلّص من كتلِ الحناء، ثمّ إعادة غسله بالبلسم فقط. غسل الشعر باليوم التالي بالماء والشامبو، وتصفيفه حسْب الرغبة.

المزيد:

4 قواعد هامة قبل صبغ الشعر

استخدمي الكركم لتثبيت صبغة الشعر